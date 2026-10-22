Hàn Quốc: Tin tặc xâm nhập gần 113.000 tài khoản Google của các cơ sở giáo dục

Tài liệu mang tên “Thay đổi mật khẩu khẩn cấp và kết quả liên quan đến vụ tấn công tài khoản Google của các cơ sở giáo dục”, được Bộ Giáo dục công bố ngày 22/10, cho thấy tính đến 18h00 ngày 21/10, cơ quan chức năng đã xác nhận có 112.890 tài khoản Google tại 477 cơ sở giáo dục trên cả nước bị ảnh hưởng bởi hoạt động tấn công mạng.

Các tài khoản bị xâm nhập là tài khoản Google Workspace do các sở giáo dục địa phương và các trường học ở nhiều cấp học thiết lập từ năm 2020 nhằm phục vụ hoạt động dạy và học từ xa trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục đã gửi công văn tới các sở giáo dục địa phương trên toàn quốc, yêu cầu thay đổi mật khẩu đối với các tài khoản Google được sử dụng cho mục đích học tập.

Trong tổng số 4.987.312 tài khoản thuộc diện phải thay đổi mật khẩu, đã có 3.597.546 tài khoản hoàn tất việc cập nhật, tương đương 72,1%. Hiện vẫn còn 1.389.766 tài khoản chưa thực hiện biện pháp này.