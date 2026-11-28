Ít nhất 113.855 khách hàng tại Hàn Quốc đã bị lộ thông tin cá nhân sau khi dịch vụ Bưu điện Internet của nước này trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng.

Cơ quan Bưu chính Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra để xác định quy mô đầy đủ của sự cố, trong bối cảnh hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu tại các cơ quan công quyền và tổ chức tài chính gần đây làm dấy lên lo ngại về an toàn thông tin cá nhân.

Theo thông báo ngày 28/11 của Cơ quan Bưu chính Hàn Quốc (Korea Post), đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, tin tặc đã truy cập trái phép các hồ sơ chuyển phát có chứa thông tin cá nhân của khách hàng. Nhóm tấn công khai thác chức năng thay đổi địa điểm nhận thư trên phiên bản di động của dịch vụ Bưu điện Internet, qua đó xem được tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư bảo đảm trong giai đoạn từ ngày 17-24/11.

Kết quả phân tích dữ liệu của riêng một ngày cho thấy thông tin của 113.855 người đã bị truy cập trái phép. Do quá trình rà soát vẫn đang được tiến hành, số lượng người bị ảnh hưởng thực tế có thể chưa được xác định đầy đủ. Korea Post cho biết phát hiện dấu hiệu xâm nhập từ ngày 25/11 và đã đề nghị cảnh sát điều tra.

Cơ quan này đồng thời tạm đình chỉ một số dịch vụ, trong đó có chức năng thay đổi địa điểm nhận thư, đồng thời chặn truy cập vào trang web di động từ các địa chỉ IP ở nước ngoài nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục bị tấn công. Người đứng đầu Korea Post - ông Park In Hwan đã gửi lời xin lỗi tới người dân và khách hàng, đồng thời cam kết điều tra kỹ nguyên nhân sự cố, triển khai các biện pháp ngăn chặn tái diễn và khôi phục niềm tin của công chúng.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận các sự cố rò rỉ dữ liệu tại các tổ chức tài chính và cơ quan công quyền trong những tuần gần đây.

Đáng chú ý, một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tại Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) khiến thông tin cá nhân của khoảng 1,52 triệu người bị lộ, làm gia tăng sức ép đối với các cơ quan chức năng trong việc củng cố hệ thống bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng./.