Hàn Quốc tìm kiếm địa điểm hạ cánh tàu thăm dò Mặt Trăng

Hình ảnh Mặt Trăng được quan sát từ tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis II, ngày 6/4/2026. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN

Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng của Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực thám hiểm không gian sâu và tham gia vào hoạt động khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ KASA ngày 1/11 cho biết tại một hội thảo khoa học gần đây, KASA công bố danh sách sơ bộ gồm 20 địa điểm tiềm năng cho tàu đổ bộ chính và 9 địa điểm dành cho tàu trình diễn công nghệ hạ cánh mềm. Khác với nhiều chương trình quốc tế tập trung vào khu vực cực Nam Mặt Trăng nhằm tìm kiếm băng nước, Hàn Quốc đang xem xét phạm vi địa lý rộng hơn, bao gồm các lưu vực va chạm cổ đại, đồng bằng núi lửa và những miệng núi lửa sâu có khả năng chứa cấu trúc hang động ngầm.

Trong số các địa điểm được quan tâm có Lacus Mortis (Hồ Tử Thần), khu vực được cho là có các đường ống dung nham ngầm hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại. Những cấu trúc này có thể trở thành nơi trú ẩn tự nhiên cho các căn cứ có người ở trong tương lai, giúp hạn chế tác động của bức xạ vũ trụ và thiên thạch. Một ứng viên đáng chú ý khác là miệng núi lửa Clavius, nơi các nhà khoa học từng phát hiện dấu vết của các phân tử nước liên kết trong đất Mặt Trăng, mở ra khả năng nghiên cứu nguồn tài nguyên tại chỗ.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai theo hai giai đoạn. Đầu năm 2032, Hàn Quốc dự kiến phóng tàu thăm dò trình diễn hạ cánh mềm nhằm kiểm tra độ an toàn của quá trình tiếp đất, thử nghiệm công nghệ giảm thiểu bụi và đo mức độ bức xạ vũ trụ. Nếu giai đoạn đầu thành công, tàu đổ bộ chính với hệ thống hạ cánh chính xác và các thiết bị phân tích khoa học tiên tiến hơn sẽ được phóng vào cuối năm 2032. Tàu này dự kiến nghiên cứu các nguyên tố dễ bay hơi như hydro, oxy và các khoáng chất kim loại trên bề mặt Mặt Trăng.

Hai sứ mệnh trên thuộc chương trình thám hiểm Mặt Trăng giai đoạn tiếp theo của Hàn Quốc, kéo dài khoảng một thập kỷ, với tổng kinh phí 530 tỷ won (khoảng 385 triệu USD), do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc quản lý. Trưởng bộ phận khoa học và thám hiểm không gian của KASA Kang Kyung In cho biết việc đánh giá, lựa chọn địa điểm hạ cánh là khâu quan trọng quyết định thành công của sứ mệnh. Cơ quan này sẽ tiếp tục tham vấn giới chuyên gia và tiến hành các phân tích khoa học, kỹ thuật trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm hạ cánh đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật, đòi hỏi phải cân đối giữa giá trị nghiên cứu khoa học và điều kiện vận hành thực tế, như độ dốc địa hình, mức độ chiếu sáng, khả năng liên lạc trực tiếp với Trái Đất và độ an toàn khi tiếp đất. Về dài hạn, chương trình không chỉ nhằm khẳng định năng lực công nghệ vũ trụ của Hàn Quốc mà còn hướng tới xây dựng vị thế trong lĩnh vực kinh tế không gian cận Mặt Trăng.

Thông qua việc phát triển công nghệ hạ cánh độc lập, khảo sát tài nguyên và nghiên cứu điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài Trái Đất, Seoul kỳ vọng tạo nền tảng cho các hoạt động thám hiểm, khai thác tài nguyên và thiết lập các cơ sở nghiên cứu trên Mặt Trăng trong tương lai.