Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc lần thứ 78 tổ chức ở thành phố Gyeryongdae, tỉnh Chungcheong Nam, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết những nút thắt trong quan hệ liên Triều rất phức tạp, nhưng Seoul sẽ kiên trì tháo gỡ từng vấn đề để giảm căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên cùng tham gia “con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại”.

Thông điệp trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự vi phạm thỏa thuận đình chiến sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và có phản ứng phù hợp. Về phần mình, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan đến vụ việc.