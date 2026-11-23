Bất bình đẳng tiền lương giữa nam và nữ tiếp tục là điểm yếu của Hàn Quốc. Ảnh minh họa AI

Thực trạng này cho thấy những bất bình đẳng kéo dài trên thị trường lao động, bất chấp khoảng cách thu nhập đã từng bước được thu hẹp trong những năm gần đây.

Theo OECD, thu nhập trung vị của phụ nữ Hàn Quốc năm 2025 chỉ bằng 72,2% so với nam giới.

Trong số 13 quốc gia thành viên OECD đã công bố số liệu cùng năm, Hàn Quốc đứng đầu về mức chênh lệch, tiếp theo là Nhật Bản (20,1%) và Mỹ (17,9%).

Số liệu được tính toán dựa trên cơ sở thu nhập trung vị hằng tháng của người lao động làm việc toàn thời gian, chưa điều chỉnh theo sự khác biệt về ngành nghề và tính chất công việc.

Đáng chú ý, Hàn Quốc duy trì vị trí này trong bảng xếp hạng của OECD kể từ năm 2000.

Mặc dù khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ đã có xu hướng thu hẹp, nhưng tốc độ cải thiện vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng bất bình đẳng kéo dài.

Cụ thể, mức chênh lệch giảm từ 37,2% năm 2015 xuống 31,5% năm 2020, 29,3% năm 2023, 29% năm 2024 và giảm xuống còn 27,8% trong năm 2025.

Rõ ràng, khoảng cách thu nhập cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm lao động.

Ở nhóm 10% người lao động có mức lương thấp nhất, chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ tăng từ 7,3% năm 2024 lên 8,9% năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2017.

Trong khi đó, ở nhóm 10% người lao động có mức lương cao nhất, khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ này giảm từ 32,3% năm 2024 xuống 30,7% năm 2025.

Sự chênh lệch giữa hai nhóm lên tới 21,8 điểm phần trăm, cho thấy bất bình đẳng thu nhập không phân bổ đồng đều trong lực lượng lao động.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ những bất cập mang tính cơ cấu của thị trường lao động Hàn Quốc.

Trong đó, việc phụ nữ phải gián đoạn công việc để sinh con, chăm sóc gia đình và những khó khăn khi quay trở lại thị trường lao động sau thời gian nghỉ việc là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, sự khác biệt trong cơ hội thăng tiến và phân công công việc giữa hai giới cũng góp phần duy trì khoảng cách tiền lương.

Nhà nghiên cứu Kang Min-jung thuộc Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc cho rằng phụ nữ thường phải nghỉ chăm sóc con trong thời gian dài hơn nam giới, qua đó chịu nhiều bất lợi hơn trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp.

Theo Kang Min-jung, chính sách bình đẳng giới cần chú trọng bảo đảm quyền lợi về tiền lương, cơ hội thăng tiến và điều kiện phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ sau khi trở lại làm việc, thay vì chỉ tập trung khuyến khích người lao động sử dụng chế độ nghỉ chăm con.

Một yếu tố khác có thể tác động đến khoảng cách thu nhập trong thời gian tới là sự phân hóa tiền thưởng giữa các ngành nghề.

Các chuyên gia cảnh báo những khoản thưởng hiệu suất lớn tại các tập đoàn bán dẫn hàng đầu như Samsung Electronics và SK hynix có thể tiếp tục làm gia tăng chênh lệch tiền lương giữa hai giới trong năm 2026, nếu cơ hội tiếp cận các vị trí và khoản thu nhập cao vẫn không đồng đều.

Tại một Diễn đàn chính sách về bình đẳng giới tại nơi làm việc, Bộ trưởng Bình đẳng giới Hàn Quốc Won Min-kyong nhấn mạnh, sự chênh lệch tiền lương không đơn thuần xuất phát từ lựa chọn cá nhân, mà phản ánh những rào cản vô hình tích tụ trong suốt quá trình học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp của phụ nữ.

Do đó, cần triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tháo gỡ những bất bình đẳng trong cơ cấu thị trường lao động và môi trường làm việc.

Việc Hàn Quốc liên tục đứng đầu OECD về chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ cho thấy bình đẳng giới trong việc làm vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.

Thu hẹp khoảng cách này đòi hỏi những cải cách thực chất về chính sách lao động, chế độ chăm sóc gia đình và cơ hội thăng tiến, qua đó bảo đảm phụ nữ không phải đánh đổi sự nghiệp và thu nhập vì trách nhiệm gia đình.