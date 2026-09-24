Hàn Quốc tiếp nhận tiêm kích KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên

Không quân Hàn Quốc đã chính thức tiếp nhận chiếc tiêm kích KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng của chương trình phát triển máy bay chiến đấu nội địa.

Chiếc tiêm kích KF-21 mang số hiệu 26-001 được Tập đoàn Korea Aerospace Industries (KAI) bàn giao tại cơ sở của hãng ở Sacheon.

Sau lễ bàn giao, máy bay bay tới Căn cứ Không quân Yecheon, nơi được lựa chọn làm căn cứ hoạt động đầu tiên của dòng tiêm kích mới.

KF-21 là chương trình máy bay chiến đấu do Hàn Quốc tự phát triển với sự tham gia của KAI. Seoul khởi động nghiên cứu phát triển tiêm kích nội địa từ đầu những năm 2000, trước khi chương trình KF-21 chính thức được triển khai vào năm 2015.

Máy bay được phát triển nhằm thay thế từng bước những tiêm kích F-4 và F-5 đã phục vụ lâu năm trong Không quân Hàn Quốc, đồng thời bổ sung năng lực cho đội hình F-16 và các loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn.

Không quân Hàn Quốc đã chuẩn bị cho việc đưa tiêm kích KF-21 vào hoạt động từ nhiều tháng trước.

Tháng 6/2026, lực lượng này tái kích hoạt Phi đội Tiêm kích số 156, đơn vị từng vận hành tiêm kích F-4E Phantom II trước khi ngừng hoạt động khoảng 14 năm.

Phi đội hiện được lựa chọn để trở thành đơn vị tác chiến đầu tiên vận hành tiêm kích KF-21.

Tư lệnh Không quân Hàn Quốc Son Sug-rak cho biết, việc bàn giao là kết quả của quá trình vượt qua nhiều thử thách trong quá trình phát triển và thử nghiệm.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp nhận nhanh chóng làm chủ máy bay và đưa KF-21 vào nhiệm vụ tác chiến tuyến đầu.

KAI dự kiến sản xuất 40 tiêm kích KF-21 Block I cho Không quân Hàn Quốc đến năm 2028. Sau đó, 80 máy bay KF-21 Block II dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2028-2032.

So với Block I, KF-21 Block II sẽ được nâng cấp khả năng tác chiến đối đất, trong đó có tích hợp thêm các loại vũ khí không đối đất tầm xa.

Điều này sẽ mở rộng vai trò của tiêm kích KF-21 từ một nền tảng chủ yếu phục vụ nhiệm vụ không chiến sang máy bay đa nhiệm với khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ.

Việc tiếp nhận chiếc tiêm kích KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên cũng giúp Hàn Quốc tiến thêm một bước trong mục tiêu xây dựng năng lực tự chủ về phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu.

Đây đồng thời là nền tảng để Seoul tiếp tục hoàn thiện các biến thể KF-21 trong những năm tới.