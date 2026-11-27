Theo Army Recognition, chiếc máy bay vận tải quân sự Embraer C-390 Millennium đầu tiên do Brazil sản xuất dành cho Không quân Hàn Quốc đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Seoul tại Seongnam.

Máy bay hoàn thành hành trình chuyển giao từ Brazil, với các điểm dừng kỹ thuật tại Oman, Ấn Độ và Philippines.

Đây là chiếc đầu tiên trong hợp đồng mua 3 máy bay vận tải C-390 thuộc chương trình Máy bay vận tải cỡ lớn giai đoạn 2 (LTA-II).

Tháng 12/2023, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) lựa chọn C-390 với tổng kinh phí khoảng 710 tỷ won.

Thông qua hợp đồng này, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đặt mua dòng máy bay vận tải quân sự thế hệ mới của tập đoàn Embraer.

C-390 Millennium thuộc phân khúc máy bay vận tải quân sự hạng trung, sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt luồng phụ.

Khác với những dòng máy bay vận tải sử dụng động cơ turboprop truyền thống, thiết kế động cơ phản lực giúp C-390 đạt tốc độ hành trình cao hơn, qua đó rút ngắn thời gian triển khai lực lượng và vận chuyển hàng hóa.

Máy bay được thiết kế để đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm vận chuyển binh sĩ, hàng hóa, thả dù, tiếp tế đường không, sơ tán y tế và hỗ trợ nhân đạo.

Với tải trọng tối đa khoảng 26 tấn, C-390 có khả năng vận chuyển nhiều loại trang thiết bị quân sự, đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng trong những chiến dịch có phạm vi hoạt động rộng.

Về thông số kỹ thuật, C-390 đạt tốc độ hành trình khoảng 870km/giờ, trần bay 11km và tầm bay khoảng 6.100km.

Máy bay cũng có khả năng hoạt động trên các đường băng ngắn hoặc chưa được chuẩn hóa, giúp mở rộng phạm vi triển khai tại những khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế.

Sau khi hạ cánh xuống Hàn Quốc, chiếc C-390 đầu tiên sẽ trải qua các bước kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu trước khi chính thức được bàn giao vào tháng 12/2026.

Hai máy bay còn lại trong hợp đồng dự kiến hoàn tất quá trình bàn giao vào cuối năm 2027.

Việc đưa C-390 vào trang bị sẽ bổ sung phương tiện vận tải quân sự mới cho Không quân Hàn Quốc, phục vụ các nhiệm vụ vận chuyển chiến thuật, cơ động lực lượng và hỗ trợ hậu cần đường không.