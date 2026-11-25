Một phòng thi ở Seoul, ngày 19/11/2026. Ảnh: Reuters/Kim Hong-Ji/Pool

Khuyến khích tố giác, kể cả người vi phạm

Theo Ủy ban Chống tham nhũng và Bảo vệ quyền công dân Hàn Quốc, người cung cấp thông tin giúp phát hiện gian lận trong kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), còn gọi là Suneung, sẽ được thưởng tối thiểu 100 triệu won. Mức thưởng tăng thêm 100 triệu won với mỗi đối tượng vi phạm khác được xác định, tối đa 500 triệu won cho mỗi vụ việc.

Theo báo Chosun Ilbo, mỗi cá nhân có thể tố giác tối đa 10 vụ mỗi năm. Như vậy, về lý thuyết, một người có thể nhận tới 5 tỷ won tiền thưởng trong một năm.

Chính sách này cũng áp dụng với những người tự thú về hành vi gian lận của bản thân và cung cấp thông tin về đồng phạm. Họ vẫn được nhận đầy đủ tiền thưởng, đồng thời có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với vi phạm của mình.

Seoul Economic Daily cho biết, nhà chức trách cam kết bảo mật danh tính người tố giác và có thể triển khai các biện pháp bảo vệ nếu họ bị đe dọa tính mạng hoặc an toàn thân thể. Chiến dịch tiếp nhận thông tin kéo dài hai tháng, đến ngày 19/1, nhằm phát hiện và xử lý các hành vi gian lận trong kỳ thi Suneung.

AI và thiết bị công nghệ làm gia tăng nguy cơ gian lận

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với những hình thức gian lận ngày càng tinh vi, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị điện tử nhỏ gọn như kính thông minh, camera siêu nhỏ và tai nghe không dây.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước kỳ thi Suneung năm nay, người đạt điểm cao nhất trong một kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia đã thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ và điện thoại thông minh để đạt kết quả gần như tuyệt đối. Vụ việc khiến giới chức phải khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát, từ chặn Wi-Fi công cộng tại khu vực thi đến dán niêm phong cúc áo quần của thí sinh.

Theo báo Chosun Ilbo, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ 5 thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị thông minh trong kỳ thi ngày 19/11 cho cơ quan công tố. Cảnh sát đang điều tra 4 vụ việc, liên quan đến việc sử dụng kính thông minh, camera siêu nhỏ, tai nghe không dây và điện thoại di động.

Tổng cộng, 111 thí sinh bị phát hiện mang theo hoặc sử dụng thiết bị thông minh trong kỳ thi. Cảnh sát cũng đang xác minh 19 bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến những nghi vấn gian lận.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng điều tra các trường hợp nghi gian lận trong những kỳ thi trước đây. Tuy nhiên, công tác xác minh gặp khó khăn do một số bài thi đã bị tiêu hủy sau thời hạn lưu trữ theo quy định. Các trường học có trách nhiệm lưu giữ bài thi trong một năm, trong khi Bộ Giáo dục chỉ yêu cầu các cơ quan giáo dục địa phương bảo quản tài liệu của kỳ thi năm trước vào ngày 18/11, sau khi thời hạn lưu giữ đã kết thúc ngày 12/11.

Trước đó, giới chức Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch cấm những thí sinh bị phát hiện gian lận tham dự kỳ thi trong vòng 10 năm.

Kỳ thi Suneung, kéo dài khoảng 9 giờ, được xem là một trong những kỳ thi có ý nghĩa quan trọng nhất đối với học sinh Hàn Quốc. Kết quả kỳ thi có ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào các trường đại học danh tiếng và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục và việc làm rất gay gắt.

Áp lực từ các vụ gian lận cũng tác động đến bộ máy quản lý giáo dục ở nước này. Ngày 22/11, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin đã từ chức sau khi chịu sức ép về cách chính phủ xử lý các vụ việc.

Việc tăng mạnh tiền thưởng tố giác, kết hợp với các biện pháp xử phạt nghiêm khắc, cho thấy quyết tâm của Hàn Quốc trong bảo đảm tính công bằng của kỳ thi tuyển sinh đại học, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát những rủi ro mới do công nghệ mang lại.