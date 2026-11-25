Đáng chú ý, người tự thừa nhận vi phạm và tố giác đồng phạm vẫn được nhận đầy đủ tiền thưởng, đồng thời có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Thí sinh đọc thông tin về nội quy kỳ thi tuyển sinh đại học tại điểm thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 18-11-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Theo ACRC, chính sách này nhằm bảo vệ tính công bằng và uy tín của kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT), đồng thời khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác gian lận. Chiến dịch tiếp nhận thông tin sẽ kéo dài 2 tháng, đến hết ngày 19-1-2027.

Tuần trước, giới chức Hàn Quốc cũng thông báo người bị phát hiện gian lận trong kỳ thi CSAT có thể bị cấm dự thi trong vòng 10 năm. Cùng với đó, mức thưởng lên tới 100 triệu won được áp dụng đối với người cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm.

CSAT là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc, đánh dấu kết quả nhiều năm học tập và ôn luyện của học sinh.

Do trường đại học theo học và bằng cấp có ảnh hưởng lớn đến cơ hội việc làm, triển vọng nghề nghiệp, kỳ thi này không chỉ là sự kiện quan trọng đối với học sinh mà còn thu hút sự quan tâm của các gia đình và toàn xã hội.