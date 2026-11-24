Hàn Quốc khuyến khích tố giác gian lận thi cử bằng tiền thưởng lớn. (Nguồn: Getty Images)

Theo Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC), chính phủ sẽ thưởng 100 triệu Won cho mỗi thông tin tố giác giúp phát hiện một trường hợp gian lận. Tổng số tiền thưởng tối đa là 500 triệu Won.

Đáng chú ý, những người tự thú về hành vi gian lận của mình và tố giác những người cùng tham gia vẫn được nhận đầy đủ tiền thưởng, đồng thời có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với vi phạm của bản thân.

ACRC cho biết, chính sách này nhằm khuyến khích người dân tham gia phát hiện các hành vi gian lận, qua đó bảo đảm tính công bằng và uy tín của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT).

Chiến dịch tiếp nhận thông tin tố giác sẽ kéo dài trong hai tháng, đến ngày 19/1/2027.

Tuần trước, giới chức Hàn Quốc thông báo những người bị phát hiện gian lận có thể bị cấm tham dự kỳ thi trong vòng 10 năm. Khi đó, mức thưởng tối đa dành cho người cung cấp thông tin là 100 triệu Won.

CSAT là kỳ thi quan trọng đối với học sinh Hàn Quốc sau nhiều năm học tập và ôn luyện. Kết quả kỳ thi có ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào đại học và triển vọng nghề nghiệp của thí sinh, trong bối cảnh trường đại học mà một người theo học được xem là yếu tố có tác động đáng kể đến con đường sự nghiệp tại nước này.

(Theo The Korea Times)