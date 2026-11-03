Hàn Quốc thúc đẩy thành lập cơ quan chuyên trách an ninh mạng sau vụ rò rỉ thông tin cá nhân

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa) phát biểu tại cuộc họp Nội các ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee nhận định hệ thống an ninh hiện nay, chủ yếu tập trung vào kiểm tra và ứng phó sau khi sự cố xảy ra, đang bộc lộ những hạn chế rõ rệt. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ thống phòng ngừa toàn diện để bảo vệ các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề xuất thành lập lực lượng chuyên trách với sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân, có khả năng giám sát và điều phối hiệu quả các hoạt động bảo đảm an ninh mạng.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh đài truyền hình KBS ngày 2/11 đưa tin thông tin cá nhân của 168 người, trong đó có Tổng thống Lee Jae Myung, nhân viên Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao và các phóng viên theo dõi hoạt động của Phủ Tổng thống, đã bị đăng tải trên một trang web.

Theo KBS, dữ liệu bị rò rỉ nằm trong tệp có tiêu đề “Danh sách hành khách (Hàn Quốc - Bỉ)”, được cho là liên quan đến chuyến công du của Tổng thống Lee tới Bỉ, Italy và Pháp hồi tháng 6. Các thông tin bao gồm họ tên, cơ quan công tác, chức vụ, ngày sinh, số hộ chiếu và thời hạn hiệu lực của hộ chiếu. Phủ Tổng thống cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó và đang phối hợp với các cơ quan liên quan.

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra an ninh khẩn cấp tại hơn 2.100 bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương và cơ quan công lập. Hàn Quốc thời gian gần đây liên tiếp đối mặt với các vụ xâm nhập mạng, trong đó có những cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực tài chính và các hệ thống của cơ quan nhà nước.