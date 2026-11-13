Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác y tế quốc tế thông qua chuyển giao công nghệ

Kiểm tra thân nhiệt của các học sinh tiểu học ở thủ đô Seoul. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, mô hình hợp tác này đang được triển khai tại Paraguay và Brazil, hai quốc gia Nam Mỹ có nhu cầu nâng cao năng lực hệ thống y tế và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Trong khi Paraguay tập trung hiện đại hóa hệ thống quản lý dược phẩm và thiết bị y tế thông qua hợp tác về tiêu chuẩn và quy định, Brazil thúc đẩy chiến lược phát triển năng lực sản xuất vaccine, thuốc thiết yếu và các sản phẩm y sinh trong nước.

Tại Paraguay, Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhất là hệ thống kiểm soát chất lượng dược phẩm, thiết bị y tế và bảo đảm an toàn vệ sinh. Việc tăng cường hợp tác về quy định và tiêu chuẩn được kỳ vọng giúp Paraguay hoàn thiện khuôn khổ quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm y tế và từng bước củng cố năng lực tự chủ của hệ thống y tế.

Trong khi đó, Brazil đang triển khai chiến lược phát triển chủ quyền y sinh, hướng tới giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và tăng cường sản xuất trong nước. Chính phủ nước này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đáp ứng nhu cầu nội địa bằng sản phẩm sản xuất trong nước đối với các mặt hàng y tế thiết yếu, vaccine và thiết bị chẩn đoán lên 50% trong năm 2026 và 70% vào năm 2033. Định hướng này mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung và phát triển năng lực sản xuất tại địa phương.

Ở cấp độ đa phương, Hàn Quốc tiếp tục tăng cường đóng góp cho các cơ chế hợp tác y tế toàn cầu. Nước này đã cam kết đóng góp 100 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét trong giai đoạn 2026-2028, thuộc đợt bổ sung nguồn lực lần thứ 8 của tổ chức này. Đối với Tổ chức Sức khỏe toàn cầu UNITAID, Hàn Quốc là nhà tài trợ lớn thứ hai trong năm 2024 và là quốc gia châu Á duy nhất có quyền biểu quyết trong ban điều hành tổ chức.

Những nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh viện trợ y tế toàn cầu giảm khoảng 60% so với mức đỉnh năm 2022, do các nước tài trợ lớn điều chỉnh ngân sách sau đại dịch Covid-19. Thực tế này đặt ra yêu cầu chuyển từ mô hình hỗ trợ phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài sang hợp tác dài hạn, trong đó các nước tiếp nhận có thể chủ động xây dựng chính sách, phát triển năng lực sản xuất và củng cố hệ thống y tế.

Với việc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2028, Hàn Quốc được kỳ vọng có thêm cơ hội thúc đẩy các sáng kiến hợp tác y tế quốc tế, tập trung vào bảo đảm khả năng tiếp cận công nghệ, tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh và phát triển hệ thống y tế bền vững.