Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines ngày 17/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Sanae Takaichi, Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đang có những chuyển biến tích cực, với mức độ thiện cảm giữa người dân hai nước đạt mức cao kỷ lục, theo một cuộc khảo sát gần đây. Ông cũng nhấn mạnh sự phát triển của các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho rằng quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ thông qua cơ chế ngoại giao con thoi.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung Wan, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng thống Lee kêu gọi tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy giải quyết những vấn đề còn tồn tại đang cản trở sự phát triển quan hệ hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông tiếp diễn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (thứ nhất, trái) hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (thứ nhất, phải) bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines ngày 17/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) ở Manila, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi các nước trong khu vực, đặc biệt là những nước lớn, hỗ trợ Seoul nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, nhằm thúc đẩy chung sống hòa bình và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp ứng phó với các hoạt động lừa đảo trực tuyến đang đe dọa đời sống và tài sản của người dân trên toàn thế giới. Ông cam kết Hàn Quốc sẽ hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với loại tội phạm này.

Đề cập vấn đề an ninh hàng hải, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế. Ông cho rằng các bộ quy tắc ứng xử liên quan cần tôn trọng quyền của các quốc gia có liên quan, đồng thời góp phần củng cố lòng tin và ổn định khu vực.