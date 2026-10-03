Hàn Quốc thử tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 đầu đạn 8 tấn, Ukraine lần đầu phóng thực chiến FP-7

Quân đội Hàn Quốc vừa công bố những hình ảnh tư liệu về quá trình phóng thử Hyunmoo-5, dòng tên lửa đạn đạo quy ước sở hữu đầu đạn nặng tới 8 tấn nhằm công phá các công trình ngầm kiên cố. Cùng thời điểm, chiến trường quốc tế ghi nhận Ukraine lần đầu đưa tên lửa nội địa FP-7 vào tác chiến thực tế, trong khi lực lượng hải quân Mỹ lên kế hoạch tập trung ba biên đội tàu sân bay tại Trung Đông.

Hàn Quốc hé lộ uy lực của tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5

Hình ảnh được công bố nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân đội Hàn Quốc lần thứ 78 cho thấy tên lửa Hyunmoo-5 rời ống phóng theo phương thức "phóng nguội". Hệ thống đẩy khí nén đưa quả đạn ra khỏi ống chứa trước khi động cơ chính kích hoạt trên không, giúp bảo toàn cấu trúc bệ phóng khỏi tác động nhiệt của luồng phụt. Ngay sau đó, các cánh ổn định khí động học được bung ra để tên lửa tăng tốc hướng tới mục tiêu.

Hyunmoo-5 được đẩy khỏi ống chứa trong một lần thử nghiệm, ảnh cắt từ video. Ảnh: KFN

Đặc tính kỹ thuật đáng chú ý nhất của Hyunmoo-5 là cụm đầu đạn thông thường có khối lượng xấp xỉ 8 tấn. Tên lửa kết hợp giữa khối lượng đầu đạn cực lớn và vận tốc lao dốc thẳng đứng để tạo ra động năng cực mạnh, xuyên thủng các lớp đất đá cùng bê tông cốt thép trước khi kích nổ nhằm phá hủy sở chỉ huy hoặc boongke nằm sâu dưới lòng đất. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu biên chế loại vũ khí này cho các đơn vị tác chiến từ cuối năm 2025 và đang tiến hành sản xuất hàng loạt.

Theo các phân tích nguồn mở, Hyunmoo-5 có trọng lượng phóng khoảng 36 tấn, chiều dài thân xấp xỉ 16 m và vận hành bằng hai tầng động cơ nhiên liệu rắn. Tầm bắn thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tải trọng mang theo, dù phía Seoul chưa công bố số liệu chính thức. Đây là thành phần răn đe cốt lõi thuộc chiến lược "Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn" nằm trong hệ thống phòng thủ ba trục của Hàn Quốc.

Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào thực chiến

Trên chiến trường Đông Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã lần đầu phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực địa. Thông báo ngắn gọn cho biết khí tài đã vượt qua lần thử lửa đầu tiên và hướng tới giai đoạn sản xuất hàng loạt, trong khi vị trí tập kích và mức độ thiệt hại của mục tiêu không được công bố.

Tên lửa đạn đạo FP-7 rời bệ phóng trong video Ukraine công bố ngày 1/10. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Khí tài do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine chế tạo. Dữ liệu từ nhà sản xuất cho thấy FP-7 đạt tầm bắn tối đa 250 km, mang đầu đạn nặng 200 kg, trần bay 60 km, vận tốc thiết kế đạt 1.500 m/s cùng sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 14 m. Quá trình phát triển dòng tên lửa này diễn ra nhanh chóng, bắt đầu bay thử từ cuối tháng 2/2026 trước khi đưa vào kiểm chứng thực chiến sau khoảng bảy tháng.

Về mặt thiết kế khí động học, FP-7 có nhiều nét tương đồng với đạn tên lửa phòng không 48N6 của hệ thống S-300 và S-400. Dù vậy, nhà sản xuất khẳng định đây là dòng tên lửa tấn công mặt đất riêng biệt, sử dụng thân vỏ bằng vật liệu composite, hệ thống điện tử mới và nhiên liệu rắn cải tiến. Fire Point hiện cũng xúc tiến dự án tên lửa FP-9 có tầm bắn dự kiến lên tới 850 km và mang đầu đạn 800 kg.

Mỹ tính toán phương án duy trì ba tàu sân bay tại Trung Đông

Tại khu vực Trung Đông, quân đội Mỹ đang gia tăng hiện diện hải quân với khả năng cùng lúc triển khai ba cụm tác chiến tàu sân bay. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego từ ngày 27/9, trong khi hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đã túc trực tại vùng biển Ả Rập.

Tiêm kích F/A-18F trên tàu sân bay USS George H.W. Bush ở khu vực Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cụm tác chiến Theodore Roosevelt được phối thuộc Không đoàn tàu sân bay 11 với các dòng máy bay chiến đấu F-35C, F/A-18E/F, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G và máy bay cảnh báo sớm E-2D, cùng tuần dương hạm phòng không USS Chosin và các tàu khu trục hộ tống. Bên cạnh đó, Nhóm sẵn sàng đổ bộ Makin Island gồm ba tàu vận tải đổ bộ cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 13 cũng được lệnh di chuyển hướng về Trung Đông.

Sự hiện diện đồng thời của ba biên đội tàu sân bay cùng các nhóm tàu đổ bộ như USS Boxer tạo nên quy mô lực lượng hải quân vượt trội so với các đợt luân chuyển quân thông thường. Động thái tăng cường lực lượng này nhằm duy trì các phương án tác chiến sẵn sàng trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.