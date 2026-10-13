Hàn Quốc thu số tiền khổng lồ từ sự bùng nổ concert

Tháng 11/2025, trong một concert tại Gocheok Sky Dome ở Seoul, các thành viên SEVENTEEN nói với khán giả rằng nhóm muốn tổ chức thêm một buổi diễn trong tháng tiếp theo nhưng không tìm được địa điểm phù hợp.

Câu chuyện sau đó được The Asia Business Daily ghi nhận trong loạt bài điều tra về hạ tầng concert Hàn Quốc. Theo đó, các nhóm nhạc có thể bán hàng chục nghìn vé ở nước ngoài nhưng đang thiếu nơi biểu diễn ở quê nhà.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố tháng 3/2026, doanh thu bán vé nhạc đại chúng năm 2025 đạt 981,7 tỷ won (khoảng 734 triệu USD), tăng 29% so với năm 2024. Hệ thống thống kê phòng vé KOPIS ghi nhận khoảng 7,64 triệu vé được bán qua 7.749 suất diễn, thuộc 4.677 chương trình. Trong khi đó, một năm trước, doanh thu bán vé concert ở Hàn Quốc chỉ ở mức khoảng 761 tỷ won. Như vậy, thị trường đã tăng thêm hơn 220 tỷ won chỉ sau 12 tháng.

Doanh thu tăng nhanh hơn lượng vé tiêu thụ, vốn tăng 19,9%, cho thấy số tiền bình quân khán giả trả cho mỗi vé cũng tăng. Và đây mới là thống kê hoạt động biểu diễn nhạc đại chúng trong lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm cả nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn, chưa tính doanh thu các tour lưu diễn toàn cầu của K-pop.

Những sân khấu mang về hàng trăm tỷ won

Concert Hàn Quốc phát triển cùng làn sóng K-pop quốc tế trong thập niên 2010, nhưng thị trường tăng tốc rõ rệt sau đại dịch. Năm 2021, giữa các hạn chế tụ tập, cả nước chỉ ghi nhận 14 chương trình tại địa điểm trên 10.000 chỗ. Đến năm 2025, con số này tăng lên 157, với 359 suất diễn.

Theo dữ liệu KOPIS được The Asia Business Daily phân tích tháng 5/2026, các chương trình tại địa điểm trên 10.000 chỗ mang về 530,1 tỷ won trong năm 2025, chiếm 54% doanh thu vé nhạc đại chúng, dù chỉ đóng góp 46,8% lượng vé bán ra.

Giá trị bình quân mỗi vé ở nhóm này đạt khoảng 148.000 won, cao hơn mức trung bình gần 128.000 won của toàn thị trường. Những địa điểm lớn giúp nhà tổ chức bán được nhiều vé hơn trong cùng một đêm, đồng thời phân bổ chi phí sân khấu, thiết bị và nhân sự qua nhiều suất diễn.

HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment có lợi thế nhờ sở hữu hệ thống quản lý nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và khả năng quảng bá quốc tế. Concert được khai thác cùng album, hàng lưu niệm, nội dung số và các hoạt động dành cho fandom. Tuy nhiên, doanh thu vé chưa phải là lợi nhuận: nhà tổ chức vẫn phải trả phí địa điểm, sản xuất, vận hành, thù lao nghệ sĩ và các khoản phân chia theo hợp đồng.

PSY biến những đêm nhạc mùa hè sử dụng lượng nước lớn thành một thương hiệu biểu diễn thường niên. Ảnh: Kpopping.

Summer Swag của PSY là một trường hợp tiêu biểu về khả năng kinh doanh concert dài hạn. Nam ca sĩ biến những đêm nhạc mùa hè sử dụng lượng nước lớn thành một thương hiệu biểu diễn thường niên, tổ chức tại nhiều thành phố. Theo KOPIS, trong quý III/2025, 5 điểm dừng của Summer Swag tại Gwacheon, Busan, Suwon, Daegu và Gwangju đều nằm trong danh sách 10 chương trình nhạc đại chúng có doanh thu vé cao nhất quý. Mô hình này cho phép tái sử dụng thiết kế sân khấu, kinh nghiệm sản xuất và chiến lược quảng bá, thay vì đầu tư một chương trình hoàn toàn mới cho mỗi đêm diễn.

BLACKPINK, DAY6, NCT DREAM và SEVENTEEN cũng xuất hiện trong nhóm chương trình dẫn đầu. Mười chương trình lớn nhất chiếm 32,8% doanh thu nhạc đại chúng quý III/2025, giảm từ 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua vẫn tập trung vào các tên tuổi lớn, nhưng doanh thu trong nhóm dẫn đầu đã phân tán hơn.

Thị trường còn hưởng lợi từ các nghệ sĩ quốc tế. Dẫn số liệu KOPIS, The Asia Business Daily cho biết Hàn Quốc đón 333 chương trình nhạc đại chúng của nghệ sĩ nước ngoài trong năm 2025, bán hơn 1,06 triệu vé, gần gấp đôi so với năm trước. Doanh thu đạt 160,6 tỷ won, tăng 145,5%.

Sách trắng công nghiệp âm nhạc 2025 của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) cũng ghi nhận số lần tham dự biểu diễn âm nhạc trực tiếp có trả phí bình quân của người được khảo sát tăng từ 3,5 lần năm 2024 lên 5,4 lần năm 2025.

Concert tiêu thụ mạnh, K-pop phải đi tìm sân khấu

Seoul là nơi đặt trụ sở của phần lớn công ty giải trí hàng đầu, nhưng địa điểm biểu diễn lớn không nhiều. KSPO Dome có sức chứa khoảng 15.000 người, Gocheok Sky Dome đón khoảng 20.000 khán giả concert nhưng phải chia sẻ lịch với bóng chày. Sân vận động Jamsil đang cải tạo, còn Seoul World Cup Stadium chịu những hạn chế nhằm bảo vệ mặt cỏ. Nhiều concert chuyển sang Goyang, thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi. BLACKPINK tổ chức hai đêm diễn tại đây vào tháng 7/2025. Coldplay, Oasis và G-Dragon cũng chọn địa điểm này.

Theo The Korea Times tháng 9/2026, từ nửa cuối năm 2024 đến hết năm 2025, các concert tại sân vận động Goyang thu hút khoảng 850.000 lượt khán giả, tạo ra 12,5 tỷ won doanh thu khai thác địa điểm. Riêng năm 2025, sân vận động tổ chức 18 concert lớn, đón khoảng 700.000 lượt người. Hoạt động biểu diễn còn mang lại doanh thu cho các dịch vụ xung quanh. Korea JoongAng Daily dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu thành phố Goyang cho biết trong thời gian diễn ra concert của SEVENTEEN, doanh số thanh toán thẻ tại khu vực ga Daehwa tăng 58,1% so với cuối tuần thông thường.

BTS đóng góp đáng kể vào doanh thu vé concert ở thị trường Hàn Quốc. Ảnh: Big Bit Music.

Với concert của BTS tại Goyang năm 2026, ước tính chi tiêu liên quan đến chuyến đi của khoảng 30.000 khách nước ngoài có phát sinh giao dịch vượt 55,5 tỷ won, bao gồm hàng không, lưu trú, ăn uống và mua sắm, theo The Korea Times. Đây là ước tính của doanh nghiệp, không phải toàn bộ doanh thu được ghi nhận trực tiếp.

Hàn Quốc đang đầu tư thêm hạ tầng. Seoul Arena, tổ hợp biểu diễn chuyên dụng dự kiến hoạt động năm 2027, có sức chứa tối đa khoảng 28.000 người. Goyang cũng lên kế hoạch chi khoảng 15 tỷ won để cải tạo sân vận động, duy trì khả năng thu hút những tour diễn lớn.

Tuy nhiên, sự phát triển của concert sân vận động chưa giải quyết khó khăn của các nghệ sĩ độc lập và những chương trình vài trăm khán giả. Giá thuê địa điểm, chi phí sản xuất, đầu cơ vé và sự tập trung hoạt động biểu diễn tại vùng thủ đô vẫn là những vấn đề của thị trường.

Ở Việt Nam, Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi và những concert cá nhân quy mô lớn đang chứng minh sức mua mới của khán giả. Nhưng hiện chưa có thống kê doanh thu vé toàn quốc tương đương KOPIS để xác định chính xác quy mô thị trường. Năm 2025, Hàn Quốc có 7.749 suất diễn nhạc đại chúng, từ sân vận động đến những không gian nhỏ. Doanh thu gần 1.000 tỷ won được tạo ra từ hoạt động biểu diễn quanh năm, chứ không phụ thuộc vào một vài đêm nhạc bán hết vé. Đó cũng là một khác biệt đáng quan tâm khi nhìn vào thị trường concert Việt Nam hiện nay.