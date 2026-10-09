Hàn Quốc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm đầu tiên phát triển nội địa

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 tại căn cứ không quân Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) nhận định diễn biến này đưa Seoul đến gần hơn với năng lực vũ khí được cho có thể thay đổi cục diện chiến lược.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã theo dõi cuộc phóng thử và nhận định đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước. Văn phòng Tổng thống cho biết ông Lee Jae-myung nhấn mạnh rằng Hàn Quốc "phải đảm bảo an ninh bằng chính thực lực quốc gia".

Vũ khí siêu vượt âm được thử nghiệm đã tách khỏi tên lửa đẩy ở độ cao dự kiến, sau đó hạ độ cao và thực hiện các thao tác cơ động theo cả phương thẳng đứng lẫn phương ngang trước khi đánh trúng mục tiêu mô phỏng. Vũ khí siêu vượt âm đầu tiên do Hàn Quốc phát triển nội địa sau khi hoàn thiện sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trọng yếu.

Chi tiết về địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm không được công bố. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đã trực tiếp thị sát tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 vào ngày 8/10.

Hiện chưa có phản hồi tức thì từ phía Triều Tiên về việc phóng thử tên lửa siêu vượt âm của Hàn Quốc. Trong tháng này, Triều Tiên cũng đã phóng thử tên lửa siêu vượt âm xuống vùng biển gần Nhật Bản.

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa diễn ra rạng sáng 3/10. Cuộc thử nghiệm nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km.

Trong một tuyên bố riêng, bà Kim Yo Jong - Trưởng Ban Tổng vụ Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết tên lửa nước này có khả năng thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp và được tích hợp AI, gây khó khăn cho hệ thống phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau sự cố nổ mìn tại khu vực biên giới phi quân sự (DMZ) ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong khi các nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai miền chưa đạt tiến triển.