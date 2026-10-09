Hàn Quốc thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 8/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc thử nghiệm nhằm kiểm chứng các công nghệ cốt lõi của HGV, bao gồm quỹ đạo bay và tốc độ. Tổng thống Lee Jae Myung trực tiếp theo dõi vụ phóng cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul và các quan chức liên quan.

HGV sử dụng tầng đẩy để tăng tốc, sau đó tách khỏi tầng đẩy và lướt ở độ cao thấp hơn với tốc độ siêu vượt âm. Theo người phát ngôn Tổng thống Kang Yu-jung, phương tiện đã tách thành công khỏi tầng đẩy, hoàn thành quỹ đạo bay theo kế hoạch và đánh trúng mục tiêu.

Cuộc thử nghiệm tập trung đánh giá vật liệu bảo vệ chịu nhiệt độ cực cao, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động theo quỹ đạo bất quy tắc ở độ cao thấp. Khác với tên lửa đạn đạo truyền thống, HGV có thể điều chỉnh hướng bay theo cả phương ngang và phương thẳng đứng, qua đó tăng khả năng tiếp cận các mục tiêu được bảo vệ.

Cuộc thử nghiệm được xem là động thái đáp trả vụ nổ mìn hồi tháng trước tại khu vực phía Hàn Quốc thuộc Đường phân giới quân sự, khiến hai binh sĩ nước này bị thương nặng mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng cố ý thực hiện, trong khi Triều Tiên bác bỏ cáo buộc và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Seoul có hành động đối phó.

Sau khi theo dõi vụ phóng thử, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc cần tăng cường năng lực quốc phòng dựa trên sức mạnh tự thân, đồng thời cam kết hỗ trợ phát triển và đưa vào trang bị các loại vũ khí tiên tiến. Cũng trong dịp này, Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp kiểm tra tên lửa đối đất Hyunmoo-5 có khả năng xuyên phá các công trình kiên cố. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chính thức đề cập tên gọi Hyunmoo-5 trong một thông cáo báo chí.