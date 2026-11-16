Hàn Quốc: Thủ khoa kỳ thi kế toán bị phát hiện gian lận bằng AI

Học sinh trung học phổ thông rời khỏi điểm thi sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2025. Ảnh: Yonhap

Thí sinh họ Han ngày 15-11 công khai xin lỗi, thừa nhận đã dùng camera siêu nhỏ chụp ảnh đề thi, gửi hình ảnh cho công cụ AI để lấy đáp án, sau đó kiểm tra kết quả trên điện thoại thông minh. Người này cũng đã gửi bản thú nhận bằng văn bản tới cảnh sát Seoul thông qua luật sư.

Han từng đạt 397,5/400 điểm ở vòng thi đầu tiên tổ chức tháng 4, chỉ trả lời sai 1 trong 160 câu hỏi, đồng thời đứng đầu cả 2 vòng thi vào tháng 4 và tháng 7. Thành tích gần như tuyệt đối khiến thí sinh này bị nghi sử dụng kính thông minh để gian lận. Ban đầu, Han bác bỏ cáo buộc nhưng sau đó thừa nhận hành vi vi phạm.

Cảnh sát Seoul xác nhận đã tiếp nhận bản thú nhận và chuyển vụ việc cho các điều tra viên xử lý.

Bê bối làm dấy lên lo ngại về nguy cơ AI bị lợi dụng để gian lận trong các kỳ thi có tính cạnh tranh cao tại Hàn Quốc.

Văn phòng Tổng thống tuyên bố xem xét nghiêm túc vụ việc và chuẩn bị các biện pháp đối phó. Trong khi đó, Thủ tướng Han Seong-sook cam kết chính phủ tăng cường giám sát, bảo đảm kỳ thi tuyển sinh đại học ngày 19-11 tới sẽ diễn ra công bằng và ổn định.