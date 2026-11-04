Hàn Quốc thu hút 2 tỷ USD đầu tư nước ngoài

Container hàng hóa tại cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, vật liệu tiên tiến, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch, góp phần củng cố vị thế của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Theo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc (MOTIR), hội nghị diễn ra từ ngày 4-6/11 tại Seoul, thu hút khoảng 2.000 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng vốn đầu tư được công bố lần này đến từ 7 tập đoàn của Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, Na Uy, Nhật Bản và Đức. Đáng chú ý, khoảng 97% tổng vốn, tương đương 1,97 tỷ USD, được dành cho các dự án bên ngoài khu vực thủ đô Seoul, phù hợp với định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng giữa các địa phương.

Trong lĩnh vực bán dẫn, tập đoàn Air Liquide của Pháp dự kiến đầu tư các cơ sở sản xuất khí chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp chip tại Hàn Quốc, bảo đảm nguồn cung vật liệu thiết yếu cho hoạt động chế tạo bán dẫn.

Amkor Technology của Mỹ sẽ mở rộng cơ sở đóng gói và kiểm thử bán dẫn tiên tiến tại Gwangju. Trong khi đó, Henkel của Đức có kế hoạch phát triển trung tâm nghiên cứu vật liệu đóng gói chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), một thành phần quan trọng trong các hệ thống AI thế hệ mới.

Tập đoàn Tokyo Electron của Nhật Bản cũng dự kiến đầu tư vào lĩnh vực thiết bị và vật liệu bán dẫn, góp phần tăng cường năng lực sản xuất và cung ứng cho ngành công nghiệp chip Hàn Quốc. Các dự án này được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác công nghệ, đồng thời củng cố hệ sinh thái bán dẫn trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ AI tăng nhanh trên toàn cầu.

Ngoài bán dẫn, Nscale của Anh dự kiến đầu tư phát triển trung tâm dữ liệu AI, bổ sung hạ tầng tính toán phục vụ nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ AI. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Gurīn Energy của Singapore sẽ tham gia các dự án điện Mặt Trời và điện gió trên bờ, trong khi Deep Wind Offshore của Na Uy đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi.

Song song với các cam kết đầu tư, Hàn Quốc cũng công nhận thêm 3 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của các doanh nghiệp nước ngoài, gồm Edwards của Anh, Valeo của Pháp và Ibiden của Nhật Bản, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, linh kiện ô tô và vật liệu tiên tiến.

Hội nghị Invest Korea Summit 2026 lần thứ 22 được tổ chức với định hướng kết nối đầu tư nước ngoài với chiến lược chuyển đổi AI trong sản xuất (M.AX) và phát triển các vùng kinh tế. Thông qua các dự án này, Hàn Quốc kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực quốc tế, mở rộng năng lực công nghệ chiến lược và tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương.