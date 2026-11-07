Hàn Quốc thiết kế nền hành chính theo mô hình Chính phủ vận hành trên nền trí tuệ nhân tạo

Hàn Quốc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính. (Nguồn: techedt)

Ông Hwang Gyu-cheol, phụ trách lĩnh vực Chính phủ trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, cho biết chuyển đổi bằng trí tuệ nhân tạo đang trở thành mô hình mới cho đổi mới hành chính, tiếp nối giai đoạn chuyển đổi số. Đây là một trong 123 nhiệm vụ quốc gia của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, được triển khai theo ba hướng: Chính phủ thân thiện với người dân, Chính phủ đồng hành cùng người dân và Chính phủ có năng lực phục vụ.

Ở lĩnh vực dịch vụ công, chính phủ Hàn Quốc muốn chuyển từ mô hình “người dân tự tìm chính sách” sang “Chính phủ chủ động tìm người đủ điều kiện”. Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống Trợ lý Công dân và hệ thống thông báo quyền lợi sẽ từng bước được kết nối, giúp trí tuệ nhân tạo tìm kiếm dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ đăng ký và cấp giấy tờ. Cuối năm nay, cơ chế tự động đăng ký quyền lợi dự kiến được thí điểm với 19 dịch vụ trước khi mở rộng.

Một thay đổi khác là tái cấu trúc thông tin hành chính để cả người dân và trí tuệ nhân tạo dễ sử dụng. Tài liệu hiện chủ yếu ở dạng phục vụ báo cáo nội bộ sẽ dần chuyển sang định dạng văn bản có cấu trúc; các trang thông tin và ứng dụng công áp dụng tiêu chuẩn chung để hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể đọc, tìm kiếm và tổng hợp chính xác hơn.

Nền tảng “Quảng trường của mọi người” cũng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân soạn đề xuất và tìm các chính sách, luật, hướng dẫn liên quan. Trong nội bộ chính phủ, trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp vào thư điện tử, tin nhắn, lưu trữ đám mây và hội nghị trực tuyến.

Theo kế hoạch chuyển đổi số bằng trí tuệ nhân tạo, toàn bộ công chức sẽ được đào tạo kiến thức trí tuệ nhân tạo hằng năm. Đến năm 2030, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đào tạo 20.000 nhân sự nòng cốt về trí tuệ nhân tạo. “Phòng thí nghiệm chính phủ trí tuệ nhân tạo” cũng được mở rộng để công chức tự phát triển công cụ phục vụ công việc và chia sẻ kết quả trên nền tảng kho mã nguồn chung.

Điểm nổi bật của chiến lược là Hàn Quốc không chỉ đưa công cụ hỏi đáp trí tuệ nhân tạo vào cơ quan nhà nước, mà hướng tới thiết kế lại toàn bộ chuỗi dữ liệu - dịch vụ - quy trình làm việc - pháp lý - trách nhiệm trên nền trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn đạo đức và cơ chế đánh giá tác động để kiểm soát rủi ro.