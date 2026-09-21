Hàn Quốc thí điểm mạng thanh toán đồng won ngoài nước 24/7

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK). Nguồn ảnh: asia.nikkei.com

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 21/9 bắt đầu thí điểm mạng thanh toán đồng won ngoài nước hoạt động 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, trong nỗ lực giảm các rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường khả năng sử dụng đồng won trên thị trường quốc tế.

Theo P/v TTXVN tại Seoul, hệ thống có tên “BoK Won International Wire Network” bắt đầu vận hành thử từ 9 giờ sáng 21/9, với sự tham gia của 4 ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc gồm KB Kookmin, Woori, Hana và Shinhan. BoK dự kiến chính thức triển khai hệ thống vào tháng 1/2027, sau đó cho phép các ngân hàng nước ngoài tham gia.

Mạng thanh toán mới hoạt động liên tục trong 24 giờ, từ 9 giờ sáng mỗi ngày làm việc đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng không vận hành vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Hệ thống cho phép các nhà đầu tư ở nước ngoài giao dịch đồng won trực tiếp với các nhà đầu tư nước ngoài khác thông qua tài khoản mở tại các tổ chức tài chính nước ngoài được đăng ký kinh doanh bằng đồng won (RFI-K) tại quốc gia của họ.

Theo BoK, việc xây dựng mạng thanh toán ngoài nước nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng thanh toán bằng đồng won của nhà đầu tư nước ngoài. Trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn gặp một số hạn chế về hạ tầng và thủ tục khi giao dịch, chuyển và thanh toán bằng đồng won ở ngoài Hàn Quốc.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy quốc tế hóa đồng won và từng bước mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tài chính trong nước đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc vận hành hệ thống thanh toán ngoài nước cũng được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi cho các giao dịch bằng đồng won và tăng tính kết nối giữa thị trường tài chính Hàn Quốc với thị trường quốc tế.

BoK cho biết hệ thống sẽ tiếp tục được kiểm tra trong giai đoạn thí điểm trước khi chính thức vận hành. Sau khi triển khai đầy đủ vào tháng 1/2027, các ngân hàng nước ngoài dự kiến được tham gia mạng lưới này.