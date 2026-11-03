Hàn Quốc thành lập Bộ chỉ huy UAV

Cơ quan mới sẽ đóng vai trò đầu mối điều phối việc phát triển UAV và năng lực chống UAV trong toàn quân, tập trung xây dựng phương thức tác chiến, tổng hợp yêu cầu của các quân chủng và thử nghiệm công nghệ mới. Trong khi đó, nhiệm vụ tác chiến thực tế sẽ do từng quân chủng đảm nhiệm.

So với đơn vị tiền thân, cơ quan mới có quy mô nhân sự giảm hơn một nửa, trong đó hơn một nửa số nhân sự có quân hàm thiếu tá trở lên. Việc điều chỉnh này hướng tới tập trung nguồn lực cho công tác hoạch định và phát triển năng lực tác chiến, trong bối cảnh UAV ngày càng giữ vai trò quan trọng trên chiến trường hiện đại.

Một nội dung đáng chú ý trong định hướng mới là tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xem xét cơ chế cho phép các đơn vị quân đội nhanh chóng mua sắm những mẫu UAV thương mại đã được phê duyệt trước, sau khi các thiết bị này được kiểm tra và xác nhận đáp ứng yêu cầu về tính năng.

Bộ Tư lệnh Tác chiến UAV trước đây từng vấp phải chỉ trích liên quan đến quá trình thành lập, sau đó gây tranh cãi về hoạt động UAV trên bầu trời Bình Nhưỡng năm 2024, dẫn tới những lời kêu gọi giải thể đơn vị này.

Trong định hướng phát triển năng lực mới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đặt mục tiêu mua sắm hơn 20.000 UAV giá rẻ dùng một lần vào năm 2030, đồng thời phát triển thêm năng lực UAV trinh sát và tấn công. Một số doanh nghiệp UAV của nước này đã xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế trong bối cảnh nhu cầu đối với công nghệ quốc phòng Hàn Quốc gia tăng.

Việc thành lập cơ quan chuyên trách đặt ra yêu cầu rút ngắn khoảng cách giữa tốc độ phát triển công nghệ và khả năng đưa các hệ thống UAV mới vào ứng dụng thực tế, đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội.