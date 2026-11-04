Hàn Quốc tăng tốc trong cuộc đua đăng cai Olympic mùa Hè 2036

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Trước đó cùng ngày, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã công bố danh sách 7 quốc gia tiềm năng đăng cai Olympic mùa Hè 2036, gồm Hàn Quốc, Đức, Hungary, Ấn Độ, Qatar, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với Hàn Quốc, tỉnh Jeolla Bắc được lựa chọn làm địa phương đại diện cho nỗ lực đăng cai của nước này vào tháng 2/2025, vượt qua thủ đô Seoul. Tuy nhiên, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và địa điểm thi đấu, tỉnh Jeolla Bắc sau đó đã chuyển hướng sang phương án phối hợp với Seoul để đồng đăng cai sự kiện.

Theo lộ trình của IOC, các ứng cử viên sẽ trình bày trực tuyến trước Ủy ban Chủ nhà Tương lai vào khoảng tháng 11/2026. Đến tháng 3/2027, Ban Chấp hành IOC dự kiến khởi động tiến trình đối thoại chiến lược với các ứng cử viên. Trước tiến độ này, KSOC cho biết sẽ tích cực hỗ trợ để tỉnh Jeolla Bắc và Seoul sớm hoàn tất thỏa thuận đồng đăng cai, tạo cơ sở xây dựng hồ sơ ứng cử của Hàn Quốc.

Trong tuyên bố, KSOC bày tỏ kỳ vọng đưa Olympic mùa Hè trở lại Hàn Quốc vào năm 2036, qua đó thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước này và lan tỏa các giá trị Olympic, tiếp nối thành công của Olympic mùa Hè Seoul 1988 và Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ, chính quyền địa phương và IOC nhằm bảo đảm quá trình vận động đăng cai đạt kết quả tích cực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young đã có cuộc gặp Thống đốc tỉnh Jeolla Bắc Lee Won Taeg để trao đổi về tiến trình vận động đăng cai. Bộ trưởng Chae nhấn mạnh Seoul đã bày tỏ mong muốn tham gia đồng đăng cai, do đó hai địa phương cần sớm đạt được thỏa thuận. Ông khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng KSOC sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết sau khi thỏa thuận được hoàn tất.