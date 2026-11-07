Hàn Quốc tăng tốc 'Đại chuyển đổi xanh'

Hàn Quốc đặt mục tiêu đến 2035, xe điện và xe hydro chiếm trên 70% lượng xe mới. (Nguồn: Unsplash)

Theo kế hoạch được công bố hồi tháng 10, chương trình kéo dài 10 năm, với ba hướng chính: Tạo ngành tăng trưởng mới, bảo đảm lợi ích chuyển đổi cho các địa phương và hình thành hệ thống tài chính - thể chế hỗ trợ đầu tư dài hạn.

Trọng tâm đầu tiên là khử carbon các ngành công nghiệp phát thải lớn. Trong ngành thép, Hàn Quốc đặt mục tiêu thử nghiệm công nghệ hoàn nguyên quặng sắt bằng hydro ở quy mô 300.000 tấn vào năm 2030, tiến tới sản xuất thương mại, thay than bằng hydro để giảm mạnh phát thải.

Chính phủ đồng thời xem xét tạo “nhu cầu xanh”, chẳng hạn điều chỉnh chính sách hỗ trợ xe điện để khuyến khích sử dụng vật liệu phát thải carbon thấp.

Trong giao thông, mục tiêu đến 2035, xe điện và xe hydro chiếm trên 70% lượng xe mới, đồng thời điện hóa rộng hơn đối với xe buýt, đường sắt, xe hai bánh, thiết bị xây dựng, cảng và tàu biển. Công suất năng lượng tái tạo được đặt mục tiêu vượt 100 GW vào năm 2030, đi kèm nâng cấp lưới truyền tải và đường dây công suất lớn.

Hàn Quốc cũng lựa chọn 10 ngành công nghiệp xanh chiến lược, gồm xe điện, pin, điện mặt trời, điện gió, lò phản ứng mô-đun nhỏ, thiết bị điện, bán dẫn công suất, bơm nhiệt, hydro và công nghệ thu giữ-sử dụng-lưu trữ carbon.

Trong đó, Chính phủ hướng tới thương mại hóa và sản xuất hàng loạt pin mặt trời ghép tầng thế hệ mới vào năm 2028, đồng thời phát triển pin thể rắn, pin natri và các công nghệ năng lượng mới để tái xây dựng chuỗi cung ứng trong nước.

Về tài chính, Chính phủ dự kiến bố trí 200 nghìn tỷ Won ngân sách và ít nhất 790 nghìn tỷ Won tài chính khí hậu đến năm 2035. Hơn 50% nguồn tài chính chính sách sẽ hướng tới địa phương và trên 70% dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc quy mô trung bình. Chính phủ cũng chuẩn bị phát hành trái phiếu xanh, mở rộng ưu đãi thuế sản xuất trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ khí hậu.

Chiến lược này không xem giảm phát thải chỉ là chi phí môi trường, mà dùng quá trình khử carbon để đồng thời tạo thị trường mới, kéo đầu tư tư nhân và tái cấu trúc năng lực sản xuất quốc gia.

(Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)