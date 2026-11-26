Cảng Pyeongtaek, gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap.

Ngày 26/11, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) nâng lãi suất cho vay tham chiếu lên mức cao nhất trong hai năm, trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì trên mức mục tiêu. Đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế cũng tạo dư địa để cơ quan này thắt chặt chính sách.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2026 của Hàn Quốc, BOK quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,25% - một động thái phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Tuyên bố sau cuộc họp của BOK dự báo tốc độ lạm phát ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì cao hơn mức mục tiêu 2% trong một thời gian đáng kể nữa. Nguyên nhân là do áp lực chi phí tăng cao thẩm thấu sâu rộng vào giá cả trong nền kinh tế, cùng áp lực từ phía nhu cầu nội địa đang dần mạnh lên nhờ đà tăng trưởng kinh tế vững chắc. Trong tháng 10 vừa qua, tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Hàn Quốc ở mức 2,8%.

BOK cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế, lên mức 3,9% cho năm 2026 và 4,1% cho năm 2027, so với các các con số dự báo tương ứng là 3,3% và 2,9% mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 8. Mức dự báo cho năm 2027 là tốc độ tăng trưởng cao nhất của kinh tế Hàn Quốc trong 6 năm trở lại đây.

Trong quý 3, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hàn Quốc tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với kỳ vọng và tạo điều kiện cho BOK thực hiện đợt tăng lãi suất này. Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong năm nay nhờ nhu cầu toàn cầu đối với con chip - sản phẩm xuất khẩu chủ lực của nước này - tăng bùng nổ.

Số liệu công bố vào tuần trước cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc từ đầu năm đến nay đã đạt 1 nghìn tỷ USD, đưa nước này trở thành nền kinh tế thứ tư trên thế giới đạt được cột mốc này từ trước đến nay.

Tại cuộc họp báo sau quyết định tăng lãi suất ngày 26/11 , Thống đốc BOK Shin Hyun-song cho biết: “Các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong năm tới và những năm tiếp theo phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của ngành công nghệ thông tin với vai trò là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Hàn Quốc”.

Theo hãng tin Yonhap, ông Shin chia sẻ với các phóng viên rằng lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn của Hàn Quốc có thể đạt tới 700 nghìn tỷ won trong năm nay, tương đương hơn 521 tỷ USD.

Ông Shin cũng phát tín hiệu rằng BOK có thể có thêm các đợt tăng lãi suất nữa, dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

“Nền kinh tế trong nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát được dự báo vẫn sẽ duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian đáng kể... Do đó, BOK cho rằng cần tiếp tục các biện pháp chính sách hiện tại cho đến khi hoàn toàn tin tưởng rằng lạm phát sẽ ổn định trở lại mức mục tiêu”, vị Thống đốc nói.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Gareth Leather - chuyên gia kinh tế cấp cao về khu vực châu Á tại công ty nghiên cứu Capital Economics, nhận định rằng có cơ sở để tin rằng chu kỳ thắt chặt chính sách của BOK đang dần đi đến hồi kết.

BOK đã tăng lãi suất tổng cộng 0,25 điểm phần trăm trong 3 đợt tăng trong vòng 5 tháng trở lại đây, khi giá năng lượng tăng cao do xung đột quân sự tại Vùng Vịnh và làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu cùng đẩy áp lực lạm phát ở Hàn Quốc leo thang.

Theo ông Leather, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với sự lên giá của đồng won có thể giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát ở Hàn Quốc.

Giá bất động sản tăng nhanh có thể là lý do để BOK duy trì chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn, nhưng vị chuyên gia cho rằng BOK “nhiều khả năng sẽ ưu tiên các biện pháp an toàn vĩ mô hơn là tiếp tục tăng lãi suất để giải quyết những lo ngại về ổn định tài chính”.

Theo hãng tin Reuters, giới phân tích dự báo BOK sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất cuối cùng với biên độ 0,25 điểm phần trăm trong quý 1/2027, đưa lãi suất điều hành lên mức 3,5%, rồi sau đó giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm.