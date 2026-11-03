Hàn Quốc tăng gấp đôi chi tiêu cho AI và chip trong năm 2027

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 2/11 cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn trong năm 2027, lên mức cao kỷ lục.

Biểu tượng của hãng điện tử Samsung Electronics. Ảnh: TTXVN

Phát biểu về ngân sách thường niên trước Quốc hội, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết chính phủ sẽ dành 21.300 tỷ won (16 tỷ USD) cho sản xuất chip và AI, từ trung tâm dữ liệu đến robot. Theo ông, con số này gần gấp đôi so với năm nay. Ông khẳng định chính phủ sẽ mạnh dạn đầu tư vào AI và các động lực tăng trưởng tương lai để nâng cao tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế.

Tổng ngân sách dự kiến năm 2027 của Hàn Quốc đạt 821.000 tỷ won, tăng 12,8% so với năm trước, mức đề xuất ngân sách lớn nhất từ trước đến nay. Dự thảo ngân sách vẫn cần Quốc hội thông qua.

Tổng thống Lee Jae-myung cho biết chính phủ sẽ đầu tư 4.700 tỷ won hỗ trợ các dự án phát triển AI tiên phong. Mục tiêu là giúp mô hình AI của Hàn Quốc, được coi là tài sản chiến lược quốc gia, đạt hiệu suất hàng đầu thế giới. Hiện Hàn Quốc là cường quốc công nghệ, nơi đặt trụ sở của Samsung Electronics và SK hynix, hai trong ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.

Hồi tháng 6, Tổng thống Lee Jae-myung công bố quan hệ đối tác công tư tập trung vào ba “siêu dự án”: mở rộng các trung tâm sản xuất chip trên cả nước, thành lập những trung tâm nghiên cứu và phát triển robot, và xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô gigawatt. Khi đó, chính phủ công bố kế hoạch đầu tư gần 1.200 tỷ USD, tương đương hơn 2/3 GDP của Hàn Quốc. Cũng trong tháng 6, Samsung và SK hynix công bố kế hoạch đầu tư hơn 4.755.000 tỷ won (3.500 tỷ USD) tại Hàn Quốc, mức đầu tư doanh nghiệp cao kỷ lục tại nước này.

Hồi tháng 9, Seoul công bố kế hoạch thành lập “Quỹ Tương lai” trị giá 162.300 tỷ won vào năm tới, nhằm đưa nguồn thu thuế kỷ lục từ làn sóng bùng nổ chip vào các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Tổng thống Lee Jae-myung cho biết chính phủ cũng sẽ đầu tư 2.100 tỷ won vào hạ tầng điện, cấp nước và khu công nghiệp, vì các nhà máy bán dẫn cần nguồn điện ổn định suốt ngày đêm, 365 ngày mỗi năm.