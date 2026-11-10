Hàn Quốc tăng cường tham vấn IAEA về chương trình tàu ngầm hạt nhân

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh minh họa: News Directory3/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 9/11 tại Vienna (Áo), ông Jeong Yeon Doo, quan chức phụ trách chiến lược và tình báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi để trao đổi về hợp tác giữa hai bên. Tại cuộc gặp, đại diện Hàn Quốc đề nghị duy trì tham vấn chặt chẽ và minh bạch với IAEA về những vấn đề liên quan đến chương trình tàu ngầm hạt nhân.

Ông Grossi ghi nhận cam kết của Seoul đối với các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời đề xuất tiếp tục trao đổi ở cấp độ kỹ thuật. Việc tham vấn với IAEA được xem là một bước quan trọng nhằm làm rõ các yêu cầu về bảo đảm an toàn hạt nhân, nhất là trong trường hợp Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu hạt nhân làm động cơ đẩy tàu.

Hàn Quốc đang thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, thường được gọi là dự án Jang Bogo N. Theo định hướng hiện nay, chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào biên chế sau cuối thập niên 2030. Tuy nhiên, việc triển khai dự án đặt ra nhiều vấn đề kỹ thuật và pháp lý, trong đó có nguồn cung nhiên liệu, cơ chế giám sát và bảo đảm rằng vật liệu hạt nhân chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình.

Khác với tàu ngầm thông thường sử dụng động cơ diesel-điện, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn mà không cần thường xuyên nổi lên để nạp năng lượng. Đây là một trong những lý do khiến loại phương tiện này được nhiều quốc gia coi là năng lực quan trọng trong tác chiến hải quân.

Việc Hàn Quốc tăng cường trao đổi với IAEA cho thấy Seoul muốn xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình này thông qua tham vấn quốc tế, đồng thời hạn chế những lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.