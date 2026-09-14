Hàn Quốc: Tăng cường quản lý cửa hàng thuốc lá điện tử tự phục vụ

Hàn Quốc ngăn trẻ vị thành niên tiếp cận thuốc lá điện tử tại cửa hàng tự phục vụ. Ảnh minh họa AI

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ngày 14.9 cho biết sẽ công bố dự thảo sửa đổi các quy định liên quan, trong đó đề xuất cấm người dưới 19 tuổi ra vào hoặc làm việc tại các cửa hàng thuốc lá điện tử tự phục vụ. Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo kéo dài đến ngày 6.10.

Theo quy định được đề xuất, các cơ sở kinh doanh thiết bị và dung dịch thuốc lá điện tử thông qua máy bán hàng tự động, không có chủ cửa hàng hoặc nhân viên trực tiếp, sẽ phải treo biển cấm người chưa thành niên vào cửa hàng hoặc làm việc tại đây.

Các cơ sở này đồng thời phải áp dụng các biện pháp xác minh độ tuổi nhằm ngăn người dưới 19 tuổi tiếp cận và mua các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Ông Yoon Se-jin, Giám đốc chính sách thanh niên thuộc Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, cho rằng việc các cửa hàng thuốc lá điện tử tự phục vụ không có nhân viên bán hàng khiến công tác kiểm soát độ tuổi gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ sẽ tăng cường các biện pháp quản lý nhằm hạn chế khả năng trẻ vị thành niên tiếp cận thuốc lá điện tử.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ngày càng lo ngại về việc trẻ vị thành niên vẫn có thể mua thuốc lá điện tử tại các cửa hàng không người bán, ngay cả sau khi nhóm sản phẩm này được đưa vào phạm vi điều chỉnh của pháp luật về thuốc lá.

Tháng 4 vừa qua, sửa đổi Đạo luật Kinh doanh Thuốc lá của Hàn Quốc có hiệu lực, mở rộng định nghĩa pháp lý về thuốc lá, từ các sản phẩm làm từ lá thuốc lá sang cả những sản phẩm chứa nicotine tự nhiên hoặc nicotine tổng hợp.

Theo luật sửa đổi, thuốc lá điện tử chịu các quy định tương tự thuốc lá truyền thống. Việc sử dụng thuốc lá điện tử bị cấm tại các địa điểm như trường học, bệnh viện, cơ quan chính phủ và những khu vực ngoài trời được chỉ định là nơi cấm hút thuốc.

Hoạt động bán thuốc lá điện tử trực tuyến cũng bị cấm. Bao bì sản phẩm phải thể hiện các cảnh báo sức khỏe, hàm lượng nicotine và thành phần. Việc bán sản phẩm cho người chưa thành niên và quảng cáo nhằm vào nhóm đối tượng này cũng bị nghiêm cấm.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành vẫn để lại khoảng trống đối với những sản phẩm không chứa nicotine hoặc sử dụng chất thay thế nicotine.

Theo Đạo luật Kinh doanh Thuốc lá, phạm vi định nghĩa thuốc lá chủ yếu bao gồm các sản phẩm làm từ lá thuốc lá hoặc chứa nicotine, khiến một số chất thay thế nicotine chưa được quản lý đầy đủ.

Lợi dụng khoảng trống này, một số cửa hàng tự phục vụ và nhà bán lẻ trực tuyến đã chuyển hướng kinh doanh sang các loại dung dịch được quảng cáo là không chứa nicotine hoặc sử dụng chất thay thế nicotine.

Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc hồi tháng 6 đã công bố các biện pháp phòng ngừa đối với những sản phẩm dạng lỏng dùng để hít được quảng cáo là không chứa nicotine.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc dự kiến hoàn tất đánh giá nguy cơ đối với 6-methylnicotine trong năm nay, đồng thời nghiên cứu phương án ứng phó với sự xuất hiện của các chất thay thế nicotine mới.

6-methylnicotine được sử dụng trong nhiều sản phẩm thay thế nicotine đang lưu hành tại Hàn Quốc và có cấu trúc phân tử tương tự nicotine.

Một số nghiên cứu cho rằng chất này có thể gây độc đối với tế bào, song tác động của chất này đối với sức khỏe con người vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Tài chính và Kinh tế và Bộ Y tế và Phúc lợi, sẽ tiếp tục theo dõi các chất thay thế nicotine mới và xem xét phương án quản lý dựa trên kết quả đánh giá.

Trong báo cáo phân tích vấn đề kiểm toán năm 2026, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc cũng khuyến nghị Chính phủ xem xét thành lập một cơ chế điều phối trung ương nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong quản lý thuốc lá điện tử và các sản phẩm thay thế nicotine.

Báo cáo đồng thời kêu gọi sớm hoàn thiện các quy định về quảng cáo, máy bán hàng tự động và công khai thông tin liên quan đến các sản phẩm giả mạo hoặc chưa được kiểm soát, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quản lý của Canada, Anh và Liên minh châu Âu.

Việc siết quản lý các cửa hàng thuốc lá điện tử tự phục vụ là bước đi mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ tiếp cận các sản phẩm chứa nicotine và chất thay thế nicotine, trong bối cảnh thị trường các sản phẩm này ngày càng đa dạng.

Động thái của Seoul cũng nằm trong xu hướng nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát thuốc lá và các sản phẩm nicotine. Cách đây 5 tháng, Quốc hội Anh đã thông qua dự luật cấm vĩnh viễn những người sinh từ năm 2009 trở đi mua thuốc lá. Maldives cũng đã áp dụng biện pháp tương tự từ năm ngoái, cấm bán thuốc lá cho những người sinh từ năm 2007 trở đi.