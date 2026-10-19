Hàn Quốc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho đám đông dịp Halloween

(Tư liệu) Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương sau vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đám đông trước thềm lễ hội Halloween vào cuối tháng 10, trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tưởng niệm 4 năm vụ giẫm đạp thảm khốc tại khu Itaewon khiến 159 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 19/10, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul Ko Beom Seok cho biết lực lượng cảnh sát đang phối hợp với chính quyền các quận, phường tiến hành kiểm tra an toàn tại những khu vực dự kiến tập trung đông người trước lễ hội Halloween sẽ diễn ra vào ngày 31/10. Các biện pháp này nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ quá tải đám đông và bảo đảm an toàn cho người dân tham gia các hoạt động lễ hội.

Trong khi đó, chính quyền quận Yongsan, địa phương quản lý khu vực Itaewon, dự kiến huy động khoảng 2.550 nhân viên tham gia công tác kiểm soát và quản lý đám đông tại khu vực này từ ngày 23/10 đến hết ngày 1/11. Đây là giai đoạn được dự báo sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tham gia các hoạt động Halloween.

Cách đây 4 năm trước, vụ giẫm đạp tại Itaewon xảy ra tối 29/10/2022, khi hàng chục nghìn người đổ về khu vực giải trí về đêm để tham gia các hoạt động Halloween, đến nay vẫn gây ám ảnh với nhiều người dân Hàn Quốc. Đám đông chen lấn, dồn vào một con hẻm hẹp và dốc, khiến nhiều người bị mắc kẹt, ngạt thở và tử vong.

Thảm kịch đã làm dấy lên những tranh luận sâu rộng tại Hàn Quốc về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, công tác quản lý đám đông và những bất cập trong hệ thống ứng phó khẩn cấp.

Việc tăng cường các biện pháp an toàn trước mùa lễ hội năm nay cho thấy chính quyền thành phố Seoul tiếp tục chú trọng công tác phòng ngừa, đặc biệt tại những địa điểm có nguy cơ tập trung đông người. Bên cạnh việc kiểm tra hiện trường và bố trí nhân lực, sự phối hợp giữa cảnh sát và chính quyền địa phương được xem là yếu tố quan trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ, kiểm soát mật độ đám đông và hạn chế khả năng xảy ra sự cố tương tự./.