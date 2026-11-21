Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 37 phút ngày 21-11, khi tàu chở hàng số 3810 đi vào ga Sojeong-ri, thành phố Sejong. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động được kích hoạt, khiến 5 trong tổng số 21 toa xe bị trật bánh, gồm 2 toa đầu và 3 toa cuối.

Một đoàn tàu đang dừng tại sân ga Daejeon vào sáng ngày 21-11, do hoạt động vận hành tàu hỏa thường lệ giữa Cheonan và Daejeon bị tạm ngừng vì sự cố trật bánh tàu chở hàng tại ga Sojeong-ri trên tuyến Gyeongbu. Ảnh: YONHAP

Sự cố làm hư hại hệ thống điện đường sắt, khiến hoạt động của các đoàn tàu trên đoạn tuyến Gyeongbu nối Cheonan và Daejeon phải tạm ngừng. KORAIL bố trí xe buýt vận chuyển hành khách qua đoạn tuyến bị gián đoạn.

Trong số các chuyến tàu bổ sung, 4 đoàn tàu được bố trí trên các tuyến Yongsan - Gwangju Songjeong và Seoul - Busan, trong khi 11 đoàn tàu khác được điều động trên các tuyến Yongsan - Cheonan và Seoul - Cheonan.

KORAIL khuyến cáo hành khách kiểm tra tình trạng hoạt động của tàu trước khi khởi hành. Tập đoàn này cho biết có thể tăng thêm các chuyến tàu tạm thời tùy theo tiến độ khắc phục sự cố.