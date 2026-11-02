Hàn Quốc sửa luật: Gian lận bằng kính AI bị cấm thi 3 năm

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Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Hàn Quốc, thường được gọi là Suneung (hay Kỳ thi Năng lực học tập đại học) năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tới, với sự tham gia của hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước. Trước thềm kỳ thi quan trọng này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, đặc biệt là ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao như kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Gian lận bằng kính AI có thể bị xử lý hình sự

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo việc sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi Suneung có thể dẫn đến điều tra của cảnh sát và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Bộ Giáo dục, hành vi này sẽ được xem là nỗ lực có chủ đích, được chuẩn bị từ trước nhằm cản trở việc tổ chức một kỳ thi quốc gia. Người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.

Đáng chú ý, cơ quan này đang đề xuất sửa đổi Luật Giáo dục Đại học, theo đó tăng thời hạn cấm dự thi lại đối với thí sinh bị phát hiện gian lận từ một năm hiện nay lên tối đa ba năm. Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng tính răn đe trước nguy cơ các thiết bị công nghệ mới bị lợi dụng để gian lận trong thi cử.

Lần đầu bố trí chuyên gia tại toàn bộ điểm thi

Trước những nguy cơ từ thiết bị công nghệ cao, cơ quan giáo dục Hàn Quốc đã bổ sung kính thông minh vào danh sách vật dụng bị cấm mang vào phòng thi kể từ kỳ thi Suneung năm học 2027, đồng thời ban hành hướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm.

Để chủ động phát hiện những thiết bị có khả năng hỗ trợ gian lận, Bộ Giáo dục nước này sẽ bố trí 1.312 chuyên gia tại toàn bộ 1.312 điểm thi trên cả nước, mỗi điểm có một người phụ trách.

Các chuyên gia có nhiệm vụ xác định liệu những thiết bị bị nghi ngờ có phải là kính thông minh hay không. Trong trường hợp không thể đưa ra kết luận ngay tại điểm thi, các đội ứng phó khẩn cấp thuộc sở giáo dục địa phương, Bộ Giáo dục và Viện Đánh giá chương trình và giảng dạy Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xử lý.

Song song với kiểm tra trực tiếp, Hàn Quốc đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát hiện các thiết bị điện tử tinh vi, trong đó có kính thông minh. Một phương án được xem xét là sử dụng thiết bị dò tần số vô tuyến (RF) do một cơ quan chuyên môn phát triển.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ đánh giá tính khả thi của công nghệ này trong môi trường thi cử. Nếu đáp ứng yêu cầu, thiết bị có thể được trang bị cho các trung tâm tổ chức kỳ thi Suneung trên toàn quốc ngay từ năm 2027.

Ảnh: News1

Tăng bảo vệ quyền lợi cán bộ coi thi

Bên cạnh các biện pháp siết chặt chống gian lận, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng cường bảo vệ đội ngũ cán bộ coi thi trước những khiếu nại và yêu cầu bồi thường từ phụ huynh, học sinh. Bắt đầu từ kỳ thi Suneung năm học 2028, Bộ Giáo dục cũng dự kiến cải thiện điều kiện làm việc, trong đó có điều chỉnh chế độ thù lao cho cán bộ coi thi.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị tích hợp AI đặt ra thách thức mới đối với công tác tổ chức và giám sát thi cử. Kính thông minh có thể tích hợp camera, micro và các tính năng xử lý thông tin, tạo ra nguy cơ sử dụng công nghệ để hỗ trợ thí sinh trong phòng thi mà khó bị phát hiện bằng các biện pháp kiểm tra thông thường.

Việc Hàn Quốc kết hợp tăng chế tài, bố trí nhân sự chuyên môn và nghiên cứu công nghệ phát hiện thiết bị cho thấy nỗ lực điều chỉnh các quy định thi cử trước những hình thức gian lận mới, đồng thời bảo đảm tính công bằng và minh bạch của kỳ thi tuyển sinh đại học.