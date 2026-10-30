Hàn Quốc: Sự cố hệ thống làm thủ tục hàng không gây ùn tắc tại sân bay Incheon

Sự cố hệ thống làm thủ tục hàng không gây tình trạng chậm trễ và ùn ứ hành khách tại sân bay quốc tế Incheon. Ảnh: AI

Theo Công ty Sân bay quốc tế Incheon, sự cố bắt đầu xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 30.10 tại hệ thống mạng kết nối các hệ thống bán vé và làm thủ tục của các hãng hàng không.

Tình trạng kết nối chập chờn ảnh hưởng đến hoạt động của 8 hãng hàng không tại Nhà ga số 1 và 5 hãng tại Nhà ga số 2.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hoạt động bán vé và làm thủ tục của 3 hãng hàng không gồm China Southern Airlines, China Eastern Airlines và Air China gần như bị đình trệ.

Sự cố khiến nhiều hành khách phải xếp hàng dài tại các quầy làm thủ tục. Một số hành khách bày tỏ bức xúc do các hãng hàng không chưa cung cấp thông tin cụ thể về thời gian khắc phục sự cố, trong khi giờ khởi hành của các chuyến bay đang đến gần.

Đại diện Công ty Sân bay quốc tế Incheon nhận định sự cố có thể xuất phát từ trục trặc trong hệ thống mạng toàn cầu của ARINC, nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng và công nghệ thông tin trong lĩnh vực hàng không của Mỹ.

Trước sự cố trên, đơn vị này đang gấp rút, phối hợp tìm kiếm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn và khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống.

Sân bay quốc tế Incheon là cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Hàn Quốc. Sự cố lần này ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ hành khách của nhiều hãng hàng không, gây xáo trộn hoạt động khai thác tại sân bay.