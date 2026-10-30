Hàn Quốc siết xử lý gian lận thi cử bằng kính AI

Ngày 29/10, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ đề nghị truy tố hình sự những người gian lận bằng kính tích hợp AI trong kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT), đồng thời thúc đẩy nâng thời hạn cấm dự thi từ 1 năm lên 3 năm.

Thí sinh tới một điểm thi tại trường trung học ở Jeju, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Giáo dục Hàn Quốc khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi này, coi đây là hành động cố ý, có tổ chức nhằm cản trở hoạt động của kỳ thi quốc gia. Người vi phạm sẽ bị đề nghị xử lý hình sự về hành vi dùng thủ đoạn gian dối cản trở thi hành công vụ. Bộ cũng sẽ tích cực khuyến nghị các trường đại học áp dụng quy định tương tự đối với kỳ thi tuyển sinh riêng, sau khi gần đây phát hiện một số trường hợp gian lận bằng kính AI trong các kỳ thi này.

Ngay từ kỳ thi CSAT năm nay, dự kiến diễn ra ngày 19/11, mỗi điểm thi sẽ bố trí một cán bộ chuyên trách kiểm tra kính AI. Bộ Giáo dục cũng sẽ thiết lập mạng lưới phản ứng nhanh với các cơ quan giáo dục địa phương để xử lý ngay những trường hợp nghi vấn.

Đối với kỳ thi năm tới, bộ dự kiến xem xét đưa vào sử dụng thiết bị dò sóng vô tuyến do các cơ quan chuyên môn phát triển để phát hiện thiết bị điện tử trái phép, sau khi đánh giá tính khả thi.

Hồi tháng 7, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã bổ sung kính AI vào danh mục vật dụng bị cấm mang vào kỳ thi CSAT và ban hành hướng dẫn xử lý các trường hợp gian lận.