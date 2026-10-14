Hàn Quốc siết kiểm tra kính của thí sinh để ngăn gian lận thi đại học

Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đài MBC ngày 13/10, động thái này được đưa ra sau khi phát hiện hai vụ nghi gian lận bằng kính thông minh tại Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei vào đầu tháng 10.

Kỳ thi CSAT năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 19/11. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp ngăn thí sinh sử dụng những thiết bị điện tử ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Theo Bộ, việc triển khai thiết bị dò sóng vô tuyến tại các điểm thi trong năm nay gặp nhiều khó khăn do điều kiện môi trường khác nhau có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả. Vì vậy, giám thị sẽ trực tiếp kiểm tra kính của thí sinh bằng mắt thường trước mỗi môn thi.

Trong vụ việc đầu tiên, tại kỳ thi tuyển sinh bằng hình thức viết luận của Đại học Quốc gia Seoul ngày 3/10, một giám thị phát hiện thí sinh đeo kính có gọng dày bất thường và báo cáo với ban tổ chức. Theo MBC, chiếc kính sau đó được xác định là thiết bị thông minh tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thí sinh này đăng ký vào khoa AI của trường, nơi có 120 hồ sơ cạnh tranh 5 chỉ tiêu tuyển sinh. Nhà trường đã yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi và cấm người này nộp hồ sơ vào trường trong 3 năm. Đây được xem là trường hợp đầu tiên bị phát hiện hành vi gian lận bằng kính thông minh trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại kỳ thi viết luận môn Toán của Đại học Yonsei ngày 10/10. Thí sinh liên quan đeo kính thông thường trong quá trình kiểm tra trước giờ thi, nhưng chuyển sang sử dụng kính thông minh khi bài thi bắt đầu. Trong cuộc trao đổi với giám thị sau đó, thí sinh đã thừa nhận sử dụng thiết bị này.