Gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao đang trở thành vấn đề đáng lo ngại tại Hàn Quốc sau khi một thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện thoại thông minh để lấy đáp án.

Theo vụ việc, thí sinh tên Han Won-seok, 34 tuổi, đã thừa nhận gian lận trong các kỳ thi diễn ra vào tháng 4 và tháng 7.

Trong video đăng tải trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho, Han tiết lộ đã sử dụng một camera thu nhỏ để chụp ảnh câu hỏi, sau đó gửi hình ảnh đến công cụ AI tạo sinh để nhận đáp án. Anh ta tiếp tục kiểm tra kết quả trên điện thoại thông minh trong quá trình làm bài.

Kính thông minh AI mà Han Won-seok thừa nhận đã dùng để gian lận. (Ảnh: Korea Herald)

Han cũng thừa nhận từng sử dụng phương pháp tương tự trong vòng thi đầu tiên của kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng hồi tháng 3, nhưng không vượt qua kỳ thi này.

Đáng chú ý, trong vòng thi kế toán thuế tháng 4, Han đạt 397,5/400 điểm, trả lời đúng 159 trong tổng số 160 câu hỏi trắc nghiệm. Han đạt điểm tuyệt đối ở ba trong bốn môn, trong đó có môn luật thuế nhập môn, vốn có điểm trung bình của các thí sinh khác chỉ là 30,18 điểm.

Kết quả bất thường khiến các thí sinh khác nghi ngờ, nhưng Han từng phủ nhận cáo buộc gian lận. Sau đó, anh đã thừa nhận hành vi sai trái, gửi bản thú tội bằng văn bản đến Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul và cam kết giao nộp các thiết bị liên quan cho cơ quan điều tra.

Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra. Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc, đơn vị quản lý kỳ thi, đang xem xét khả năng khởi tố hình sự. Bộ Kinh tế và Tài chính cũng tìm cách đình chỉ hiệu lực chứng chỉ chuyên môn của Han.

Theo quy định hiện hành, thí sinh bị phát hiện gian lận sẽ bị hủy kết quả và cấm dự thi chứng chỉ kế toán thuế trong vòng 5 năm.

Hàn Quốc tăng cường kiểm soát thiết bị điện tử trong phòng thi

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung, một trong những kỳ thi quan trọng nhất tại quốc gia này, dự kiến thu hút khoảng 550.000 thí sinh tham gia.

Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận, trong đó có việc gửi cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động của người dân trước khi kỳ thi bắt đầu. Mục tiêu là phát hiện những thiết bị liên lạc bị giấu kín trong phòng thi.

Ông Lee cho rằng ngay cả những thí sinh cố tình che giấu thiết bị cũng có thể bị phát hiện nếu điện thoại bí mật phát ra âm thanh cảnh báo. Tổng thống Hàn Quốc đồng thời chỉ đạo các quan chức xem xét gửi cảnh báo định kỳ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Các biện pháp kiểm soát càng được tăng cường sau khi nhiều vụ gian lận liên quan đến công nghệ cao, đặc biệt là kính thông minh và camera mini bị vỡ lở, làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng thiết bị điện tử để thu thập đề thi và tìm đáp án bằng AI.

Chính phủ yêu cầu kiểm tra kỹ kính mắt của thí sinh, đồng thời dán nhãn lên các nút áo nhằm ngăn chặn việc sử dụng camera giấu kín. Đây là những biện pháp hướng đến các thiết bị có kích thước nhỏ, khó phát hiện bằng hình thức kiểm tra thông thường.

Quy mô giám sát cũng được mở rộng đáng kể. Khoảng 75.000 giám thị sẽ được bố trí tại 1.312 trung tâm khảo thí, cùng 8.400 nhân viên phụ trách kiểm tra thiết bị thông minh và giám sát hành lang.

Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ từ 6 giờ sáng ngày thi cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài việc kiểm soát trực tiếp tại phòng thi, chính phủ Hàn Quốc còn tìm cách ngăn chặn hành vi sử dụng AI để giải đề. Các công ty AI đã đồng ý cung cấp hồ sơ về những người dùng chụp ảnh đề thi và sử dụng công cụ AI để tìm câu trả lời.

Hàn Quốc cũng đang xem xét tăng thời hạn cấm thi lại đối với thí sinh bị phát hiện gian lận từ một năm lên 10 năm. Với những trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể phải đối mặt với truy tố hình sự.