Hàn Quốc siết chặt điều tra ngầm tội phạm tình dục kỹ thuật số

Đây là nỗ lực mạnh mẽ của cơ quan chức năng nhằm đối phó với tình trạng khai thác tình dục trực tuyến ngày càng phức tạp, đặc biệt liên quan đến công nghệ deepfake.

Văn phòng Điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết kể từ khi áp dụng biện pháp điều tra ngầm vào năm 2021 sau vụ bê bối “phòng chat Nth” - nơi các bé gái bị ép buộc thực hiện hành vi khiêu dâm trước camera và phát tán trong các phòng chat trực tuyến trả phí - cảnh sát đã thực hiện tổng cộng 1.503 cuộc điều tra ngầm đến cuối tháng 8/2026. Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2.873 nghi phạm, trong đó có 164 người bị khởi tố chính thức.

Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, cảnh sát đã bắt giữ 338 nghi phạm thông qua các cuộc điều tra ngầm, chủ yếu nhắm đến hành vi trò chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên nhằm mục đích bóc lột tình dục. Trong số này, 6 đối tượng đã bị khởi tố. Đáng chú ý, phạm vi điều tra đã được mở rộng kể từ khi luật hình sự hóa hành vi cố gắng trò chuyện với trẻ vị thành niên nhằm mục đích bóc lột tình dục có hiệu lực vào tháng 10/2025.

Không chỉ dừng lại ở các vụ việc liên quan đến trẻ em, từ tháng 6/2025, chính phủ Hàn Quốc cũng mở rộng phạm vi điều tra ngầm sang các trường hợp nạn nhân trưởng thành. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc xử lý toàn diện các hình thức tội phạm tình dục kỹ thuật số, vốn đang trở thành thách thức lớn đối với xã hội Hàn Quốc.