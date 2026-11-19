Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, kỳ thi bắt đầu vào sáng 19/11, với các môn học từ Toán đến tiếng Hàn. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội vào đại học của học sinh tại Hàn Quốc, nơi tỷ lệ cạnh tranh trong tuyển sinh đại học ở mức cao.

Kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề gian lận, sau khi một thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận hôm 16/11 đã sử dụng camera siêu nhỏ và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận. Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về tính công bằng của hệ thống giáo dục dựa nhiều vào kết quả thi cử tại Hàn Quốc.

Trước tình hình này, giới chức Hàn Quốc đã triển khai thêm các biện pháp kiểm soát. Thí sinh không được mang bút và tẩy cá nhân vào phòng thi. Một số vật dụng, trong đó có cúc áo, chỗ có thể được sử dụng để giấu camera siêu nhỏ cũng được kiểm tra chặt chẽ hơn.

Tại một điểm thi ở trung tâm thủ đô Seoul, một số học sinh cho biết những vụ việc gian lận liên quan đến AI cùng các quy định mới khiến các em thêm lo lắng và phải điều chỉnh cách chuẩn bị cho kỳ thi.

Kwak Yoo-Min, một học sinh trung học, cho biết ban đầu em dự định mặc áo có cúc nhưng sau đó quyết định chuyển sang áo phông vì lo ngại có thể bị nghi ngờ gian lận. Trong khi đó, Jang San, một thí sinh 18 tuổi, bày tỏ mong muốn tất cả thí sinh đều tham gia kỳ thi một cách công bằng và trung thực.

Jang cho biết em đã nỗ lực ôn tập và tin rằng mình có sự chuẩn bị tương đương các thí sinh khác, song những hành vi gian lận bằng AI có thể khiến công sức của các em trở nên vô nghĩa.

Bên cạnh đó, dư luận cũng quan tâm đến một thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào trường luật năm nay. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra liên quan đến trường hợp này sau khi thí sinh trên từng cam kết phát trực tiếp một phần bài thi để chứng minh năng lực.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang xem xét tăng cường chế tài đối với hành vi gian lận. Theo đó, những người bị phát hiện vi phạm có thể bị cấm dự thi trong 10 năm và phải chịu các hình phạt hình sự. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Lee Jae Myung cũng kêu gọi trao thưởng ít nhất 100 triệu won (khoảng 68.000 USD) cho những người tố giác hành vi gian lận.

Công tác giám sát được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Vào lúc 8h30 ngày 19/11, các cơ quan chức năng gửi thông báo khẩn cấp đến các thiết bị di động trên cả nước, khiến các thiết bị đồng loạt phát âm thanh ở mức âm lượng tối đa. Đây là biện pháp nhằm phát hiện những thiết bị điện tử có thể bị thí sinh lén mang vào phòng thi.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sau đó cho biết đã thu giữ 22 điện thoại thông minh của thí sinh tại các điểm thi và đang điều tra khả năng những thiết bị này được sử dụng để gian lận.

Ngoài các biện pháp bảo đảm an ninh, chính quyền Hàn Quốc cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Các thị trường tài chính mở cửa muộn hơn 1 giờ so với thường lệ. Hoạt động cất cánh của máy bay cũng bị tạm dừng trong 35 phút diễn ra phần thi nghe tiếng Anh nhằm hạn chế tiếng ồn.

Cảnh sát đồng thời bố trí phương tiện trên khắp cả nước để hỗ trợ đưa những thí sinh đến điểm thi muộn.