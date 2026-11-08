Hàn Quốc sẽ triển khai 'Nhà máy thông minh' bằng vốn ODA không hoàn lại tại Việt Nam

Thông tin từ Bộ KH-CN cho biết, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân vừa có cuộc làm việc trực tuyến Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS) về dự án ODA "Nhà máy thông minh".

Đại diện MSS cho biết, dự án được triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở sản xuất ở Việt Nam với 4 nội dung chính: xây dựng trung tâm trình diễn và kiểm chứng; hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất cho 30 doanh nghiệp; đào tạo khoảng 150 nhân lực chuyên môn về chuyển đổi số; xây dựng lộ trình hướng tới sản xuất thông minh cho các doanh nghiệp tại địa phương.

Bà Jeong So-young, Trưởng phòng Hợp tác thương mại quốc tế (MSS) trao đổi tại buổi làm việc qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ KH-CN

Về kinh phí, dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại với tổng quy mô 11.454 tỷ won, tương đương khoảng 8,3 triệu USD; trong đó dành khoảng 3 triệu USD để hỗ trợ 30 doanh nghiệp. Thời gian triển khai dự kiến là 4 năm, từ năm 2026 đến năm 2029.

Phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ thiết kế, trang bị thiết bị, phần mềm và đào tạo nhân lực vận hành trung tâm trình diễn, kiểm chứng; đồng thời chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nhà máy thông minh.

Phía Việt Nam phối hợp cung cấp địa điểm, cơ sở hạ tầng, bố trí nhân lực vận hành, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến miễn, hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp tham gia.

Tại cuộc làm việc, để triển khai dự án hiệu quả, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị làm rõ 5 nội dung: mục tiêu và nội hàm mô hình nhà máy thông minh; tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp; công nghệ áp dụng; khả năng đầu tư và duy trì kết quả sau dự án; quy mô và hiệu quả sử dụng kinh phí.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu ở điểm cầu trụ sở Bộ KH-CN. Ảnh: Bộ KH-CN

Trong đó, việc lựa chọn công nghệ cần gắn với từng công đoạn sản xuất, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất cho doanh nghiệp; đồng thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sau khi dự án kết thúc. Mục tiêu dự án không chỉ dừng ở khảo sát, tư vấn và đào tạo mà phải hình thành những mô hình nhà máy thông minh có khả năng vận hành, ứng dụng và nhân rộng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị thành lập nhóm công tác chung, chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cuộc làm việc trực tiếp vào giữa tháng 11. Bộ trưởng mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Bộ KH-CN, thúc đẩy dự án sớm đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Với sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm từ Hàn Quốc, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Việc hình thành các mô hình nhà máy thông minh gắn với nhu cầu thực tiễn sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, tối ưu quy trình, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.