Hàn Quốc sẽ không tham chiến ở Trung Đông

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: THX/TTXVN

Không tham chiến ở eo biển Hormuz

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/9 tuyên bố nước này sẽ không triển khai lực lượng quân sự tham gia các hoạt động chiến đấu tại Trung Đông, dù vẫn để ngỏ khả năng mở rộng các nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo với các phóng viên trong và ngoài nước, ông Lee nhấn mạnh Seoul không có kế hoạch đưa quân tham chiến trong cuộc xung đột liên quan đến Iran. “Sẽ không có việc triển khai quân đội để tham gia hay can dự vào chiến tranh. Chúng tôi đã duy trì lập trường đó và sẽ tiếp tục như vậy”, ông nói.

Theo Nikkei Asia, trước đó Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từng xem xét nhiều phương án đóng góp khác nhau, từ hỗ trợ nhân đạo, hợp tác phi tác chiến cho đến khả năng điều động lực lượng quân sự. Tuy nhiên, chính phủ cuối cùng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng leo thang.

Hàn Quốc là đồng minh quan trọng của Mỹ nhưng quan hệ giữa hai bên dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn suôn sẻ. Bên cạnh các bất đồng về thương mại và thuế quan, Washington cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn Seoul đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề an ninh quốc tế.

Cuối năm ngoái, hai nước đã đạt được thỏa thuận theo đó Hàn Quốc cam kết đầu tư khoảng 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế quan ưu đãi hơn. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án lớn vẫn chưa đạt kỳ vọng, trong khi bất đồng mới lại nổi lên liên quan đến cuộc xung đột tại eo biển Hormuz.

Mở rộng nhiệm vụ bảo vệ hàng hải

Dù bác bỏ khả năng tham chiến, Tổng thống Lee cho biết Hàn Quốc hiện vẫn duy trì Đơn vị Cheonghae tại Trung Đông. Lực lượng này được giao nhiệm vụ chống cướp biển và hỗ trợ bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Ông cho biết chính phủ đang xem xét mở rộng vai trò của đơn vị nhằm hỗ trợ tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, điểm trung chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Giới quan sát nhận định đây là giải pháp dung hòa giữa việc duy trì cam kết với đồng minh Mỹ và tránh bị cuốn sâu vào một cuộc xung đột quân sự có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế Hàn Quốc.

Ông Lee cũng lý giải rằng Hàn Quốc là quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, do đó bất kỳ sự leo thang nào tại Trung Đông đều có nguy cơ đẩy giá dầu tăng cao và làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo gia hạn thêm hai tháng chính sách giảm thuế nhiên liệu vốn dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng này nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Sức ép đối nội gia tăng

Tuyên bố của ông Lee được đưa ra trong bối cảnh vị tổng thống này đang đối mặt với nhiều thách thức trong nước, từ tranh cãi liên quan đến các quyết định bổ nhiệm nhân sự cho đến tình trạng giá bất động sản tăng cao.

Kết quả khảo sát công bố ngày 18/9 của Gallup cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Lee chỉ còn 37%, giảm mạnh so với mùa xuân năm nay khi con số này từng duy trì trên 60% trong nhiều tháng. Một cuộc khảo sát khác của Realmeter thực hiện đầu tháng cho thấy 61% người được hỏi không hài lòng với cách chính phủ xử lý các vấn đề kinh tế.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Lee dành phần lớn thời lượng để đề cập tới các khó khăn kinh tế mà người dân đang phải đối mặt và cam kết nỗ lực hơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

“Nhiều chỉ số kinh tế đang cải thiện nhưng người dân vẫn tự hỏi vì sao cuộc sống của họ chưa khá lên”, ông nói.

Hàn Quốc hiện hưởng lợi từ sự bùng nổ của ngành công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn do các tập đoàn hàng đầu như Samsung Electronics và SK Hynix dẫn dắt. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thành quả tăng trưởng này vẫn chưa lan tỏa rõ rệt đến thu nhập và đời sống của phần lớn hộ gia đình.

Khép lại cuộc họp báo, Tổng thống Lee thừa nhận những hạn chế của chính quyền và cam kết tăng cường đối thoại với người dân để xây dựng các chính sách giúp giảm bớt khó khăn kinh tế. “Người dân luôn đúng. Tôi vẫn chưa làm được như kỳ vọng”, ông nói.