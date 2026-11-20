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Chính phủ Hàn Quốc mạnh tay với gian lận thi cử

Hôm 20.11, một ngày sau kỳ thi năng lực học thuật đại học toàn quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung yêu cầu nhanh chóng cải tổ hệ thống thi cử trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về hành vi gian lận có sự hỗ trợ của AI tại những kỳ thi quốc gia khác.

“Chúng ta cần cải tổ hệ thống kiểm tra quốc gia một cách nhanh chóng và toàn diện, từ A đến Z, để bắt kịp với những điều kiện thay đổi”, ông Lee phát biểu tại cuộc họp với các cố vấn cấp cao ở Phủ Tổng thống tại Seoul.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu triển khai các biện pháp mạnh mẽ, có sự phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm tính công bằng không chỉ trong kỳ thi năng lực học thuật đại học mà còn ở tất cả các kỳ thi và hoạt động đánh giá trong cả khu vực công lẫn tư nhân.

Tổng thống cũng chỉ đạo các quan chức nghiên cứu cách những quốc gia khác ứng phó với vấn đề này, cập nhật xu hướng công nghệ liên quan, đồng thời xem xét đề xuất của giới chuyên gia và ý kiến đóng góp từ công chúng.

Trong khi đó, tại cuộc họp ở Khu liên hợp Chính phủ Seoul hôm nay, Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-sook chủ trì cuộc họp đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm chính phủ nhằm ứng phó với tình trạng gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra hôm 19.11.

Thủ tướng cho biết, 111 trường hợp vi phạm quy định về thiết bị điện tử đã bị phát hiện. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phân tích những tín hiệu Wi-Fi và Bluetooth đáng ngờ do giám thị ghi nhận, nhằm xác định các hành vi gian lận có thể chưa bị phát hiện tại các điểm thi.

“Chúng tôi sẽ truy tìm những trường hợp gian lận chưa bị phát hiện tại các địa điểm thi”, bà Han Sung-sook nhấn mạnh.

Thủ tướng Hàn Quốc cảnh báo, thí sinh bị phát hiện gian lận sẽ bị hủy kết quả thi và có thể phải chịu thêm các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Đáng chú ý, những người sử dụng thiết bị thông minh để gian lận sẽ bị khởi tố hình sự.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ khởi tố hình sự đối với những người sử dụng thiết bị thông minh để gian lận”, bà Han tuyên bố.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Han thông báo chính phủ sẽ rà soát toàn diện phương thức tổ chức các kỳ thi do nhà nước quản lý, trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc được cho là đã đạt thỏa thuận với một số công ty công nghệ toàn cầu về việc chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ điều tra các trường hợp nghi gian lận bằng AI trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Các công ty đồng ý hỗ trợ xem xét những hồ sơ liên quan đến hình ảnh được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm, cũng như hoạt động phân tích tiếp theo đối với những hình ảnh này thông qua các dịch vụ AI trên nền tảng điện toán đám mây.

Các trường đại học tăng cường kiểm soát thí sinh

Trước nguy cơ thí sinh sử dụng kính thông minh và các thiết bị hỗ trợ AI để gian lận, nhiều trường đại học tại Hàn Quốc đang thắt chặt an ninh trong các kỳ thi viết luận tuyển sinh cuối tuần này.

Trong hai ngày 21 và 22.11, 14 trường đại học lớn tại Hàn Quốc sẽ tổ chức các kỳ thi viết luận tuyển sinh. Đây là cuối tuần đầu tiên sau kỳ thi năng lực học thuật đại học toàn quốc diễn ra hôm 19.11. Tổng cộng 36 trường đại học dự kiến tổ chức kỳ thi viết luận sau kỳ thi quốc gia này.

Sáng 20.11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc tổ chức cuộc họp trực tuyến với cán bộ tuyển sinh của 56 trường đại học nhằm trao đổi công tác chuẩn bị và thảo luận biện pháp ngăn chặn thí sinh sử dụng thiết bị thông minh để gian lận.

Các biện pháp kiểm soát được tăng cường sau những vụ việc xảy ra tháng trước tại Đại học Yonsei và Đại học Quốc gia Seoul, khi một số thí sinh bị phát hiện sử dụng kính thông minh có tích hợp công nghệ AI trong các bài thi viết luận.

Một số trường đã bổ sung quy trình kiểm tra riêng đối với thí sinh đeo kính. Đại học Kyung Hee cũng tổ chức hướng dẫn giám thị cách nhận diện kính thông minh.

Đại học Sungkyunkwan thông báo các thí sinh dự thi viết luận khối ngành nhân văn vào thứ Bảy phải sử dụng dụng cụ viết do nhà trường cung cấp. Thí sinh vẫn có thể mang theo tẩy cá nhân nhưng phải được nhân viên coi thi kiểm tra trước. Trường cũng tăng cường kiểm tra an ninh, đồng thời cấm thí sinh đeo trang sức, nút bịt tai và đồng hồ kim.

Trong khi đó, Đại học Kyung Hee dự kiến phát tạp dề dùng một lần cho khoảng 35.000 thí sinh nhằm che những vùng cơ thể có thể được sử dụng để giấu camera siêu nhỏ. Đại học Dongguk yêu cầu thí sinh dán miếng che cúc áo, còn Đại học Nữ sinh Sookmyung cấm sử dụng nút bịt tai và yêu cầu thí sinh buộc tóc gọn gàng để lộ tai.

Đại học Quốc gia Seoul cũng dự kiến yêu cầu thí sinh mặc áo choàng trong các buổi phỏng vấn tuyển sinh và thi vấn đáp, bắt đầu từ ngày 27.11.

Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với 197 trường đại học thành viên để xây dựng các biện pháp ứng phó và áp dụng nguyên tắc kiểm soát nghiêm ngặt đối với hành vi gian lận bằng AI và thiết bị thông minh trong các kỳ thi do trường tổ chức, tương tự những quy định đã được áp dụng tại kỳ thi quốc gia.