Hàn Quốc sắp cán mốc kim ngạch xuất khẩu 1.000 tỷ USD

Korea JoongAng Daily dẫn báo cáo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho hay, trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 930 tỷ USD, trong đó, riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 115,28 tỷ USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng trưởng theo năm mạnh nhất trong hơn 50 năm qua. Còn nếu tính theo tháng thì kim ngạch xuất khẩu hằng tháng đạt mức cao kỷ lục 121,1 tỷ USD vào tháng 9.

Container vận chuyển hàng xuất khẩu tại cảng Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Ảnh: Korea JoongAng Daily

Trước đó, chỉ có 3 quốc gia ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hằng năm đạt 1.000 tỷ USD, đó là Mỹ và Đức (năm 2006), Trung Quốc (năm 2007). Trung Quốc chỉ cần 13 năm để tăng kim ngạch xuất khẩu hằng năm từ 100 tỷ USD lên 1.000 tỷ USD, trong khi Đức mất 30 năm và Mỹ mất 31 năm. Tương tự như Mỹ, Hàn Quốc cũng mất 31 năm (kể từ năm 1995) để đi từ con số 100 tỷ USD lên 1.000 tỷ USD.

Ngành bán dẫn là động lực lớn nhất thúc đẩy sự bùng nổ xuất khẩu của Hàn Quốc. Xuất khẩu chip tăng vọt 259,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 56,44 tỷ USD trong tháng 10, mức cao thứ hai trong lịch sử sau tháng 9 với 60,3 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu và giá cả tăng cao đối với chip nhớ khi các công ty công nghệ lớn toàn cầu tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI. Korea JoongAng Daily cũng cho hay, các sản phẩm bán dẫn chiếm 49% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Xuất khẩu máy tính tăng vọt 496,6% lên 5,85 tỷ USD, được hỗ trợ bởi việc mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng máy chủ AI và nhu cầu ngày càng tăng đối với ổ cứng (SSD). Cùng với đó, xuất khẩu ô tô tăng 18,1%, đạt 6,55 tỷ USD, lập kỷ lục trong tháng 10 nhờ doanh số bán xe hybrid tăng mạnh. Xuất khẩu mỹ phẩm, sản phẩm nông nghiệp và thủy sản cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh học cũng đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10.