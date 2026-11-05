Hàn Quốc: Sắc Thu trên những mái ngói cổ kính

Lối đi lát đá men theo bức tường cổ rợp bóng cây lá chuyển sắc vàng, đỏ. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Thảm lá vàng giữa các tác phẩm điêu khắc độc đáo. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Mái ngói xanh xám của công trình kiến trúc truyền thống ẩn hiện giữa những tán cây chuyển màu vàng, đỏ. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Công trình kiến trúc truyền thống ẩn hiện giữa tán lá mùa Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Căn nhà mái ngói cong nép mình dưới tán cây. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Những đường cong mềm mại của mái ngói cùng các họa tiết trang trí đặc trưng trong kiến trúc truyền thống Hàn Quốc nổi bật giữa sắc lá Thu rực rỡ. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Nét kiến trúc truyền thống nổi bật giữa sắc Thu. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Mặt tiền công trình với hệ mái cong, cột gỗ và các họa tiết trang trí tinh xảo. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)