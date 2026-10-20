Hàn Quốc rút thêm nhân viên đại sứ quán ở Ukraine về nước

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/10 đã thông báo về việc rút một số nhân viên tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Kiev về nước. Quyết định này được đưa ra sau khi Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Park Ki-chang được triệu về nước vì những tranh cãi xung quanh vụ chuyển giao 2 binh lính Triều Tiên.

"Biện pháp này là cần thiết để tạo điều kiện giải quyết vấn đề một cách hữu nghị và khôi phục lòng tin giữa hai nước. Một đại biện sẽ tiếp tục ở lại Kiev để duy trì liên lạc ngoại giao. Toàn bộ nhân viên lãnh sự cũng sẽ ở lại nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc. Trên thực tế, các mối đe dọa không kích liên tục trên khắp Ukraine cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon cho biết.

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Seoul đã truyền đạt lập trường của mình về vấn đề tù binh Triều Tiên tới Kiev thông qua nhiều kênh khác nhau, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: Yonhap

Về phía Ukraine, giới chức Kiev khẳng định "vấn đề đã được giải quyết", đồng thời kêu gọi Seoul "đặt ưu tiên ngoại giao lên trên cảm xúc".

Hồi đầu tháng 10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun xác nhận Ukraine đã gửi lời xin lỗi vì tiết lộ thông tin liên quan đến việc chuyển giao 2 binh lính Triều Tiên, nhưng thông điệp này chưa đáp ứng được kỳ vọng của Seoul.

"Tôi đã trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này và ông ấy đã bày tỏ sự khó khăn về tình hình. Ông ấy cũng gửi lời xin lỗi, nhưng mức độ này khác với những gì chúng tôi kỳ vọng, nên chúng tôi dự định sẽ có các biện pháp kiên quyết hơn", ông Cho nói ngày 7/10.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.