Tuyết phủ trắng xóa trên trên núi Halla, thành phố Jeju, đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 20/11/2026. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Trong khi đó, mưa lớn có thể làm tăng khoảng 17% nguy cơ tử vong, còn ảnh hưởng của cháy rừng đến sức khỏe có thể kéo dài ít nhất 6 tháng sau thảm họa.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo cáo đánh giá tác động sức khỏe do biến đổi khí hậu lần thứ hai của KDCA, được công bố tại phiên điều trần tổ chức ở Đại học Yonsei (Seoul), cho biết trong 15 năm qua, số ca tử vong liên quan đến rét đậm rét hại, đều cao hơn dự báo, ghi nhận 17.350 trường hợp, cao gấp hơn 5 lần so với 3.125 trường hợp liên quan đến nắng nóng.

Báo cáo cũng cho thấy số ngày có lượng mưa từ 50 mm/giờ trở lên tại Hàn Quốc tăng 75%, từ mức trung bình 12 ngày/năm lên 21 ngày/năm trong giai đoạn 2010-2024. Với những ngày có lượng mưa từ 150 mm trở lên, nguy cơ tử vong tăng khoảng 17% so với mức lượng mưa trung bình mùa hè.

Đáng chú ý, qua khảo sát tại 3 khu vực chịu ảnh hưởng của các vụ cháy rừng vào tháng 3/2022 và tháng 3/2025, các nhà nghiên cứu ước tính tỷ lệ tử vong liên quan đến cháy rừng trong 6 tháng sau thảm họa chiếm 15,7-24% tổng số ca tử vong tại các địa bàn được nghiên cứu. Những tác động sức khỏe không chỉ giới hạn ở các vấn đề hô hấp mà còn liên quan đến bệnh tim mạch và sức khỏe tâm thần.

Về chất lượng không khí, nồng độ ozone trung bình hằng năm tăng 29,3% trong giai đoạn nghiên cứu, kéo theo số ca tử vong vượt mức liên quan đến chất ô nhiễm này tăng gấp 3 lần, từ 888 lên 2.778 trường hợp.

Giáo sư Kwon Ho Jang thuộc Đại học Dankook, người phụ trách nghiên cứu, cho biết biến đổi khí hậu còn làm gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần. Số ca nhập viện do trầm cảm, lo âu và rối loạn giấc ngủ trong thời gian xảy ra mưa lớn tăng từ 1,4-2,1 lần so với điều kiện thời tiết bình thường.

Nghiên cứu dự báo số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao tại Hàn Quốc trong thập niên 2040 có thể tăng thêm 3.229-4.893 trường hợp mỗi năm so với giai đoạn 2021-2030, nếu tính đến những thay đổi về dân số.

Giám đốc KDCA Lim Seung Kwan cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục hoàn thiện phương pháp đánh giá, tăng cường phân tích các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực dự báo tác động sức khỏe do biến đổi khí hậu, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.