Hàn Quốc ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ quản lý điều trị thừa cân

Ứng dụng cho phép người dùng ghi nhận cân nặng, thành phần cơ thể, chế độ ăn uống, lịch luyện tập và lịch tiêm thuốc điều trị.

Đáng chú ý, Epiday tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng phân tích thông tin dinh dưỡng của thực phẩm qua hình ảnh do người dùng chụp, giúp kiểm soát khẩu phần và điều chỉnh chế độ ăn.

Việc ra mắt Epiday diễn ra trong bối cảnh tình trạng thừa cân tại Hàn Quốc gia tăng, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. (Nguồn: Getty Images)

Ứng dụng cũng có thể đồng bộ dữ liệu với thiết bị đo thành phần cơ thể InBody. Thông tin được cập nhật sẽ kết nối với hệ thống quản lý phiên bản web dành cho nhân viên y tế, giúp bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh nhân, đánh giá hiệu quả điều trị và đưa ra hướng dẫn phù hợp.

Bà Kim Na Young, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển đổi mới sáng tạo của Hanmi Pharmaceutical, cho biết công ty hướng tới xây dựng mô hình quản lý béo phì liên tục, kết hợp dược phẩm, công nghệ AI và dữ liệu sức khỏe, thay vì chỉ giới hạn trong các lần thăm khám tại cơ sở y tế.

Việc ra mắt Epiday diễn ra trong bối cảnh tình trạng thừa cân tại Hàn Quốc gia tăng, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tỷ lệ thừa cân ở nhóm tuổi này trong giai đoạn 2022-2024 tăng lần lượt 4,9 và 3,6 điểm phần trăm so với 10 năm trước. Khảo sát năm 2025 cho thấy tỷ lệ thừa cân tự khai báo ở học sinh nam là 16,6%, trong khi ở học sinh nữ là 8,4%.

Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp và rối loạn chuyển hóa, đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa và quản lý cân nặng từ sớm.

(theo TTXVN)