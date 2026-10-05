Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đánh giá Tuyên bố ngày 4/10 giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun và cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il là thỏa thuận lịch sử trong việc đặt nền móng xây dựng lòng tin, Tổng thống Lee Jae Myung thẳng thắn nhìn nhận những cam kết hòa bình đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Mặc dù tiến trình xử lý vấn đề Bán đảo Triều Tiên đối mặt với không ít rào cản, ông nhấn mạnh Seoul cần kiên trì phát huy tinh thần của Tuyên bố năm 2007 để từng bước tháo gỡ bế tắc.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng từng tuyên bố Seoul kiên định mục tiêu “chung sống hòa bình”, cam kết tôn trọng thể chế chính trị của Triều Tiên thay vì theo đuổi các biện pháp đối đầu hay tìm cách thay đổi chế độ.

Trong bối cảnh các kênh đối thoại giữa hai miền chưa được khôi phục hoàn toàn, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, từng bước thiết lập lại các kênh liên lạc và triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin, hướng tới ổn định lâu dài tại khu vực Đông Bắc Á.