Hàn Quốc phê duyệt khoản vay 100 tỷ won cho dự án điện mặt trời 400 MW

Ngày 30/10, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) công bố Hội đồng quản lý Quỹ Tăng trưởng quốc gia đã phê duyệt hỗ trợ vốn cho dự án điện mặt trời Haenam công suất 400 MW. Quyết định được thông qua ngày 29/10, nhằm bổ sung nguồn điện tái tạo cho các ngành công nghiệp chiến lược, đặc biệt là bán dẫn.

Theo FSC, tổng mức đầu tư của dự án là 684,6 tỷ won. Trong đó, Quỹ Công nghiệp chiến lược tiên tiến cung cấp khoản vay tài trợ dự án (PF) trị giá 100 tỷ won; 584,6 tỷ won còn lại do các tổ chức tài chính tư nhân và doanh nghiệp điện đảm nhận. Đây là phương án vốn được phê duyệt, không có nghĩa toàn bộ tiền đã giải ngân.

Dự án do Haenam Hope Energy cùng các đối tác, trong đó có Korea South-East Power, triển khai. FSC đánh giá đây là dự án điện mặt trời trên đất liền lớn nhất Hàn Quốc xét theo quy mô một khu vực phát triển tập trung.

Lễ khởi công dự án điện mặt trời Haenam công suất 400 MW tại Hàn Quốc ngày 7/8/2026. Ảnh: Bridge Economy (Hàn Quốc).

Theo Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, dự án sử dụng khoảng 4,79 triệu m² đất cải tạo ven biển nhiễm mặn. Công suất gồm 390 MW điện mặt trời thông thường và 10 MW kết hợp canh tác nông nghiệp. Dự án đã khởi công ngày 7/8/2026 và đặt mục tiêu vận hành thương mại tháng 8/2028.

Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến tạo ra khoảng 529 GWh điện mỗi năm. Đây là sản lượng ước tính, chưa phải số liệu phát điện thực tế. Korea South-East Power cho biết nguồn điện sẽ hỗ trợ SK hynix đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo theo mục tiêu RE100, phục vụ sản xuất bán dẫn.

Về cơ chế tiêu thụ, FSC cho biết điện được bán cho Korea South-East Power trong 20 năm, sau đó cung ứng tới doanh nghiệp công nghệ cao thông qua hợp đồng mua bán điện trực tiếp (PPA). Hợp đồng dài hạn tạo cơ sở huy động vốn cho dự án.

Dự án còn sử dụng thiết bị sản xuất trong nước. Theo FSC, tấm pin mặt trời do Hanwha Solutions chế tạo, còn bộ biến tần đến từ OCI Power. Hàn Quốc kỳ vọng dự án vừa mở rộng nguồn điện sạch, vừa tạo đầu ra cho chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng nội địa.

Yếu tố cộng đồng cũng được chú trọng. Bộ chuyên ngành Hàn Quốc cho biết khoảng 150 tỷ won lợi ích từ hoạt động phát điện dự kiến được chia sẻ với người dân địa phương trong thời gian thực hiện dự án. Con số này phụ thuộc hiệu quả kinh doanh và cách thức phân phối.

Trong cùng đợt phê duyệt, Quỹ Tăng trưởng quốc gia hỗ trợ thêm ba dự án thuộc lĩnh vực thiết bị bán dẫn, kiểm thử chip và sản phẩm sinh học. Điều đó cho thấy Hàn Quốc xem nguồn cung điện tái tạo là một phần trong chiến lược củng cố năng lực cạnh tranh của công nghiệp công nghệ cao.

Với Việt Nam, Haenam gợi mở mô hình kết hợp vốn dài hạn, dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn và hợp đồng mua điện ổn định cho doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, khả năng áp dụng còn phụ thuộc quy định về mua bán điện trực tiếp, điều kiện đấu nối và phân bổ rủi ro. Việc Hàn Quốc phê duyệt vốn chưa đồng nghĩa dự án đã hoàn thành hoặc chứng minh hiệu quả vận hành.