Hàn Quốc: Phát triển xe tự hành chở hàng công nghiệp

Các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc Gyeongbu, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phương tiện được thiết kế theo dạng nền tảng phẳng (skateboard), không có mui và khoang chứa hàng kín, cho phép vận chuyển linh kiện công nghiệp với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Xe được phát triển dựa trên mẫu phương tiện tự lái cấp độ 4 ROii của Autonomous A2Z, sử dụng hệ thống cảm biến gồm camera, thiết bị quét laser LiDAR và radar để nhận diện môi trường, xác định chướng ngại vật và điều hướng.

Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa nặng, doanh nghiệp đã gia cố kết cấu thân xe và sàn chở hàng, đồng thời bổ sung các thiết bị cố định nhằm hạn chế hàng hóa dịch chuyển trong quá trình vận hành. Phương tiện cũng được trang bị hệ thống đèn tín hiệu giúp công nhân nhận biết hướng di chuyển và trạng thái hoạt động, cùng công tắc phanh khẩn cấp để chủ động can thiệp khi cần thiết.

Dự án được triển khai từ tháng 7/2025 đến năm 2027 với sự hỗ trợ của Bộ Công nghiệp Hàn Quốc và sự tham gia của Autonomous A2Z, KC Motors, Prosco, Metek, Viện Công nghệ Ulsan và Đại học Quốc gia Chungbuk. Trong đó, Autonomous A2Z phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nhận diện và xử lý các tình huống bất thường tại khu vực công nghiệp; Đại học Quốc gia Chungbuk nghiên cứu công nghệ xây dựng bản đồ độ chính xác cao, phục vụ vận hành cả trong nhà và ngoài trời. Các công nghệ này nhằm nâng cao khả năng tự hành tại những địa điểm chưa có bản đồ số chi tiết.

Theo kế hoạch, nguyên mẫu sẽ được thử nghiệm tại nhà máy của Công ty Gwangju Global Motors (GGM) trong năm 2027, với nhiệm vụ vận chuyển linh kiện từ các nhà cung cấp đến dây chuyền lắp ráp ô tô. Kết quả thử nghiệm sẽ được sử dụng để đánh giá độ an toàn, hiệu quả vận hành và khả năng thương mại hóa phương tiện.

Việc phát triển xe vận tải tự hành tải trọng lớn cho thấy xu hướng mở rộng ứng dụng công nghệ tự lái tại Hàn Quốc từ giao thông hành khách sang sản xuất công nghiệp. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần tự động hóa khâu vận chuyển nội bộ, giảm sự phụ thuộc vào lao động trực tiếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất.