Hàn Quốc phát triển vệ tinh thu gom rác thải vũ trụ

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Hàn Quốc đang tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa công nghệ thu gom rác thải vũ trụ khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) chuẩn bị triển khai chế tạo vệ tinh có khả năng tiếp cận, bắt giữ và đưa các vật thể không còn hoạt động ra khỏi quỹ đạo Trái Đất.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 27/10, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc thông báo dự án vệ tinh loại bỏ rác thải chủ động (ADR-SAT) đã vượt qua cuộc đánh giá mức độ sẵn sàng tích hợp hệ thống tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Vệ tinh thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), thành phố Daejeon.

Sau khi được hội đồng chuyên gia độc lập đánh giá và thông qua, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp ráp cuối cùng mô hình bay từ tháng 11 tới, hướng tới phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Nuri do Hàn Quốc tự phát triển vào năm 2027.

Dự án được triển khai trong bối cảnh số lượng vệ tinh thương mại và vệ tinh phục vụ các chương trình quốc gia tăng nhanh, khiến lượng rác thải trên quỹ đạo Trái Đất ngày càng lớn.

Các vệ tinh hết thời hạn hoạt động, tầng tên lửa đã qua sử dụng và những mảnh vỡ trôi nổi trong không gian tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây thiệt hại cho các vệ tinh đang hoạt động và đe dọa an toàn của các sứ mệnh không gian có người lái.

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc Oh Tae Seog cho biết công nghệ loại bỏ rác thải chủ động đòi hỏi tàu vũ trụ phải tiếp cận, bắt giữ các vật thể di chuyển với tốc độ cao trên quỹ đạo, sau đó đưa chúng trở lại khí quyển để tiêu hủy. Theo ông Oh, đây là nỗ lực tiên phong trên thế giới nhằm kiểm chứng trực tiếp trên quỹ đạo công nghệ có độ phức tạp cao này.

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Vệ tinh thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc chủ trì, kéo dài 5 năm đến năm 2028. Theo kế hoạch, sau khi được phóng trong chuyến bay thứ sáu của tên lửa Nuri vào năm 2027, dự án vệ tinh loại bỏ rác thải chủ động sẽ tiến hành kiểm tra các hệ thống trước khi triển khai cánh tay robot và cơ cấu kẹp để thực hiện nhiệm vụ.

Vệ tinh sẽ sử dụng các thao tác điều khiển chính xác để theo dõi và tiếp cận một vệ tinh cũ đã ngừng hoạt động, dự kiến có thể là KITSAT-3. Sau khi bắt giữ mục tiêu bằng cánh tay robot, dự án vệ tinh loại bỏ rác thải chủ động sẽ đưa vật thể xuống quỹ đạo thấp hơn, tạo điều kiện để cả hai cùng đi vào khí quyển và bốc cháy do nhiệt trong quá trình tái nhập.

Lãnh đạo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết thông qua dự án này, Hàn Quốc hướng tới phát triển năng lực tự chủ trong thu hồi và loại bỏ các vật thể không còn hoạt động trên quỹ đạo, góp phần bảo vệ các tài sản không gian và nâng cao tính bền vững của hoạt động khai thác không gian.

Việc triển khai dự án vệ tinh loại bỏ rác thải chủ động cũng được kỳ vọng giúp nước này củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp kiểm soát rác thải vũ trụ./.