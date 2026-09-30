Hàn Quốc phát hiện bẫy mìn tại DMZ, cáo buộc Triều Tiên đứng sau, Bình Nhưỡng bác bỏ

Bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc về mìn sát thương.

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát hiện này được cho là củng cố nghi ngờ Triều Tiên đã chôn mìn trái phép qua biên giới, vi phạm Hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 29/9 yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời đề nghị các cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) và công khai kết quả điều tra.

Nhà lãnh đạo cũng cảnh báo không lan truyền “những thuyết âm mưu vô căn cứ” liên quan vụ việc và nhấn mạnh vấn đề an ninh quốc gia không nên trở thành nguyên nhân gây chia rẽ giữa các đảng phái.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Chul kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại sau vụ việc. Phát biểu tại Quốc hội ngày 29/9, ông Kang cho rằng hai bên cần “ngồi vào bàn đàm phán”, trong đó ưu tiên khôi phục các kênh liên lạc giữa quân đội hai nước.

Bộ trưởng Kang nhấn mạnh, đối thoại không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan Đường phân giới quân sự (MDL), mà trước hết cần khôi phục hệ thống liên lạc giữa hai bên.

Về phía Triều Tiên, truyền thông nhà nước ngày 30/9 dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc, cho rằng các kết luận trên là “bịa đặt” không có căn cứ.

Bà Kim Yo Jong cảnh báo, nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới phía Nam, các đơn vị biên phòng Triều Tiên sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc phát tín hiệu muốn khôi phục các kênh liên lạc và đối thoại với Triều Tiên.